فريق المساعدات الإماراتية يواصل جهوده الإنسانية في نيبال

كاتماندو في 28 سبتمبر/ وام / واصل فريق المساعدات الإماراتي جهوده الإغاثية في جمهورية نيبال، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية، والغذائية على الأسر والمجتمعات المتضررة، إلى جانب العمل المتواصل على تنفيذ مشاريع تهدف الى التعافي المبكر بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية ودعم استعادة الحياة الطبيعية.

وقال الدكتور أحمد سيف المنصوري، قائد فريق المساعدات الإماراتية في نيبال، إن جهود دولة الإمارات لا تقتصر على تقديم المساعدات الغذائية العاجلة، بل تمتد إلى دعم مرحلة التعافي المبكر، من خلال دراسة وتنفيذ المشاريع التي تلبي الأولويات والاحتياجات الفعلية للمناطق المتضررة، بما يسهم في استعادة الخدمات الأساسية وعودة الحياة إلى طبيعتها وذلك بالتنسيق مع الجهات النيبالية المعنية، إلى جانب تعزيز الجهود المبذولة للتخفيف من حدة الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه النيبال.

وأكد أن هذه الجهود تجسد نهج دولة الإمارات الراسخ في الوقوف إلى جانب الشعوب والمجتمعات المتضررة من الأزمات والكوارث، ومواصلة دورها الإنساني في تقديم الدعم والمساندة للمحتاجين حول العالم.