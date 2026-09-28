شرطة دبي تستقبل طلبات المواطنين للتوظيف في "رؤية 2026"

دبي في 28 سبتمبر/ وام / بدأت القيادة العامة لشرطة دبي استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الالتحاق بكوادرها، وذلك عبر منصتها في معرض الإمارات للوظائف "رؤية 2026"، الذي انطلقت فعالياته اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى 30 سبتمبر الحالي.

وتتيح شرطة دبي من خلال مشاركتها في المعرض للراغبين في الالتحاق بالعمل الشرطي والأمني والإداري والتقني، التعرف على الفرص والمسارات المهنية المتاحة، ومتطلبات الالتحاق وآليات التقديم، إلى جانب الحصول على الإرشادات المتعلقة بإجراءات الاختيار والتوظيف.

وتستهدف المشاركة استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة والتعرف إلى تخصصاتهم وتطلعاتهم، وتعريفهم بفرص العمل المتاحة ضمن مختلف قطاعات شرطة دبي.

ويستقبل فريق شرطة دبي الزوار والباحثين عن فرص مهنية في جناح القيادة العامة طوال أيام المعرض، من الساعة 10 صباحاً حتى 6 مساءً، للرد على استفسارات الراغبين في الانضمام إلى كوادرها.