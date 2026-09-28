انطلاق مؤتمر "التمويل والتجارة الدولية" لبحث مستقبل الاقتصادات العربية

دبي في 28 سبتمبر/ وام / نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت و"المستشار الخليجي للاستشارات والتدريب" بدبي، المؤتمر العلمي "التمويل والتجارة الدولية في ظل الحمائية الجديدة"، والذي يُعقد يومي 28 و29 سبتمبر الحالي بصيغة هجينة، لبحث انعكاسات التحولات في النظامين التجاري والمالي الدوليين، وسبل تعزيز مرونة الاقتصادات العربية وتكيفها مع المتغيرات العالمية.

وأكد سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية، أن المؤتمر يشكل منصة حيوية لربط البحث التطبيقي بصناعة السياسات العامة واستشراف التحولات العالمية، لافتاً إلى أنه يمثل باكورة التعاون الاستراتيجي مع المعهد العربي للتخطيط.

من جانبه، شدد الدكتور عادل عبدالله الوقيان، مدير عام المعهد، على ضرورة بناء مؤسسات أكثر مرونة وتطوير أدوات اقتصادية لمواجهة التحديات الجيوسياسية والحمائية الجديدة، فيما أشار ريحان مبارك فايز، الرئيس التنفيذي لـ"المستشار الخليجي"، إلى حتمية تعزيز التنويع الاقتصادي ومرونة سلاسل الإمداد وتنافسية الصادرات العربية.

وناقشت جلسات المؤتمر، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والأكاديميين، حزمة من المحاور الاستراتيجية، أبرزها: التحولات الجيوسياسية، والحمائية الجديدة والخضراء، وتمويل التجارة، وتنويع الصادرات، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي، والتكامل الاقتصادي، والدبلوماسية التجارية، بهدف صياغة سياسات استباقية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.