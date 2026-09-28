القافلة الوردية المجتمعية تعود إلى الجادة في 2 أكتوبر

الشارقة في 28 سبتمبر/ وام / دعت القافلة الوردية أفراد المجتمع في مختلف أنحاء الإمارات خلال شهر أكتوبر إلى جعل الكشف المبكر عن سرطان الثدي مسؤولية مشتركة مواصلةً بذلك جهودها الرامية إلى تسهيل الوصول إلى خدمات صحة الثدي.

وفي صدارة برنامجها المجتمعي تعود القافلة الوردية إلى الجادة في الشارقة بنسخة ثالثة تقام من 2 إلى 4 أكتوبر يومياً بالتعاون مع نفط الهلال - الشريك الرئيسي للحملة وأرادَ شريك الموقع وعلى مدى ثلاثة أيام تستقبل الفعالية العائلات وأفراد المجتمع للاستفادة من الفحوصات والاستمتاع ببرنامج متنوع يناسب مختلف الأعمار.

وتوفر العيادات المتنقلة التابعة للقافلة الوردية فحوصات سريرية مجانية للثدي للنساء والرجال إلى جانب فحوصات الماموغرام للنساء في سن 40 عاماً فما فوق وفقاً لمعايير الأهلية المعتمدة كما تتواجد الفرق الطبية طوال فترة الفعالية لتقديم المعلومات حول علامات وأعراض سرطان الثدي والتوعية بالفحص الذاتي والتأكيد على مدى سهولة اتخاذ هذه الخطوة المهمة للاطمئنان على الصحة.

كما تشجّع القافلة الوردية الأزواج والإخوة والأبناء والأصدقاء والزملاء على المشاركة في الفعالية وتحفيز النساء في حياتهم على إجراء الفحص إذ يمكن لكلمة تشجيع من شخص مقرّب أن تكون الدافع لاتخاذ خطوة مهمة نحو الكشف المبكر.

وأصبحت هذه الفعالية المجتمعية إحدى أبرز محطات الحملة السنوية للقافلة الوردية إذ استقطبت في عام 2025 نحو 8,140 مشاركاً وزائراً وقدّمت 1,134 فحصاً سريرياً للثدي.