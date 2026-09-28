شرطة الشّارقة تنظّم بطولة ألعاب القوى بنسختها الأولى

الشارقة في 28 سبتمبر/ وام / نظّمت القيادة العامة لشرطة الشّارقة، ممثلةً في الإدارة العامة للموارد والخدمات الدّاعمة، قسم الأنشطة الرياضية، بطولة ألعاب القوى بنسختها الأولى، بمشاركة خمسة وستين 65 منتسبًا.

تنافس المشاركون في سباقات الجري بمسافات 1500 متر، و800 متر، و400 متر، في بطولة أتاحت تقييم مستويات المشاركين واكتشاف المواهب الرياضية المؤهّلة لتمثيل القيادة العامة لشرطة الشّارقة في البطولات التّابعة لوزارة الدّاخلية ومختلف المنافسات الرّياضية المُقبلة.

وأكّد المقدِّم مطر سالم الراشدي، رئيس قسم الأنشطة الرّياضيّة، أن اللّياقة البدنيّة تعدّ ركيزة رئيسة في الإعداد البدني والذّهني لرجال الأمن؛ إذ تسهم في تعزيز قدرتهم على أداء المهام الميدانيّة، ودعم الحضور الذّهني الذي يساهم في رفع مستويات التّركيز وسرعة الاستجابة، كما أوضح أن تنظيم البطولة يجمع بين تنمية قدرات المنتسبين، وترسيخ التّنافس الإيجابي، واختيار العناصر المتميّزة؛ لتمثيل القيادة في مختلف المنافسات الرّياضيّة.

واختُتمت البطولة بتكريم أصحاب المراكز الأولى، تقديرًا لأدائهم المتميز، وتتويجًا لمنافسات رياضية أظهر فيها المشاركون روحًا عالية من الانضباط والجاهزيّة البدنيّة والذّهنيّة.