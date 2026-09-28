ملتقى في دبي يستعرض أفضل ممارسات التميز التعليمي وفق نموذج EFQM

دبي في 28 سبتمبر / وام / نظمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، في متحف الاتحاد بدبي، "ملتقى أفضل الممارسات في نموذج حمدان EFQM"، بمشاركة ممثلي منظمة EFQM وقيادات القطاع التعليمي، بهدف تبادل الخبرات العملية، وترسيخ ثقافة التحسين المستمر في المنظومة التعليمية.

وأكد سعادة الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي للمؤسسة، أن التميز المؤسسي يتجاوز مجرد التقييم ليصل إلى مرحلة تحويله لمعرفة وقرارات مستدامة، مشيراً إلى أن نموذج "حمدان EFQM" يوفر إطاراً منهجياً لتحديد الأولويات، وتكمن أهمية الملتقى في تحويل التجارب المدرسية الناجحة إلى ممارسات قابلة للتطبيق والاستفادة منها في مؤسسات أخرى.

وتضمنت الفعاليات عرضاً مرئياً حول رحلة النموذج التعليمي، وكلمة للأستاذ هاني شقلوصي، رئيس قسم تقديم الخدمات بالشرق الأوسط لمنظمة EFQM، تلتها جلسة حوارية أدارها الدكتور راشد مسلم الريامي؛ لاستعراض تجارب تطبيقية متميزة بمشاركة فهد موسى حسن (مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا)، وسلامة خلفان المزروعي (مدرسة قطر الندى)، وجميلة أحمد جميع الهنداسي (مجمع زايد التعليمي بدبا الفجيرة).

واختتمت المؤسسة الملتقى بتكريم المتحدثين وعقد جلسة نقاشية مفتوحة للجمهور، علماً بأن نموذج "حمدان EFQM" يستند إلى شراكة استراتيجية لتوفير إطار منظم يلبي الاحتياجات التقييمية للقطاع التعليمي، ويدعم قدرته على تحقيق نتائج مستدامة.