هيئة الشارقة للدفاع المدني تطلق "مسح الشعور بالسلامة لعام 2026"

الشارقة في 28 سبتمبر/ وام / أعلنت هيئة الشارقة للدفاع المدني بالتعاون مع دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من "مسح الشعور بالسلامة 2026" الذي يهدف إلى توفير بيانات دقيقة حول شعور الجمهور بالسلامة في الإمارة بما يدعم جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات.

ويُنفّذ المسح من خلال فرق ميدانية في المراكز التجارية على مستوى الإمارة حيث يمكن للجمهور التعاون معها والمشاركة أثناء وجودهم في تلك المراكز ويتيح هذا الحضور الميداني فرصة التواصل المباشر مع أفراد المجتمع والاستماع إلى آرائهم في الأماكن التي يرتادونها ودعت الهيئة زوار هذه المراكز إلى تخصيص وقت للمشاركة بما يسهم في تقديم صورة أوضح عن شعورهم بالسلامة.

وتكتسب مشاركة أفراد المجتمع أهميتها من دورها في توفير بيانات تعكس تجاربهم وتصوراتهم وتساعد على فهم مستوى الشعور بالسلامة بصورة أدق حيث تتيح هذه البيانات النظر إلى السلامة من زاوية أفراد المجتمع أنفسهم وفهم ما يرتبط بها من احتياجات وتوقعات حيث يسهم تعاون الجمهور مع فرق المسح في تحقيق الغاية من هذه المبادرة وحماية الأرواح والممتلكات.

وأكدت الهيئة أن جميع البيانات والمعلومات التي يقدمها المشاركون ستُعامل بسرية تامة حرصاً على خصوصيتهم وتشجيعاً لهم على التعبير عن آرائهم موضحة أن قيمة المسح ترتبط بمشاركة الجمهور وتقديمه إجابات تعبّر عن شعوره بالسلامة بما يساعد في الحصول على بيانات دقيقة وتسهم سرية المعلومات في منح المشاركين الثقة اللازمة للإجابة بوضوح.