بمناسبة يوم الزراعة العربي.. "اقتصادية رأس الخيمة" توزع شتلات مثمرة لتشجيع الزراعة المنزلية

رأس الخيمة في 28 سبتمبر / وام / وزعت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، بالتعاون مع هيئة حماية البيئة والتنمية ودائرة الخدمات العامة، شتلات أشجار مثمرة على المواطنين، ضمن مبادرة مجتمعية تزامنت مع "يوم الزراعة العربي" الذي يصادف 27 سبتمبر من كل عام، بهدف تشجيع الزراعة المنزلية وترسيخ مفاهيم الاستدامة والمحافظة على البيئة لدى الأجيال الجديدة.

وشملت المبادرة توزيع أصناف متنوعة من الشتلات؛ أبرزها التين، والتوت، والليمون، والرمان، واللوز، والمانجو، لتشجيع الأسر على استثمار انطلاق الموسم الزراعي في الإمارة مع انتهاء فصل الصيف، وإشراك أبنائهم في غرس الشتلات والعناية بها لتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية.

وتجسد هذه الخطوة تكامل الجهود الحكومية في رأس الخيمة لنشر ثقافة التشجير، وإعادة إحياء علاقة الأجيال الناشئة بالزراعة كجزء أصيل من الموروث الإماراتي، واستغلال المقومات الطبيعية والبيئية الخصبة التي تتمتع بها الإمارة لزيادة المساحات الخضراء.