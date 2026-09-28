"صحة" تطلق برنامجي جراحة القلب والقسطرة التداخلية في العين

العين في 28 سبتمبر / وام / أطلقت شركة "صحة"، التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، رسميا برنامجي جراحة القلب للبالغين والقسطرة التداخلية المتقدمة لأمراض القلب الهيكلية في مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية، لتعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية القلبية التخصصية في منطقة العين وإمارة أبوظبي وتقليل حاجة المرضى للعلاج بالخارج.

وحقق البرنامجان منذ بدء التشغيل في ديسمبر 2025، إنجاز 74 عملية جراحية معقدة للشرايين والصمامات، و52 إجراء تداخليا متقدما كزراعة الصمام الأورطي، ما يوفر خيارات علاجية آمنة وسريعة التعافي تعد بديلاً فعالاً للجراحة التقليدية لكبار السن والحالات عالية الخطورة.

وأكد الدكتور علي راشد الشامسي، استشاري ورئيس قسم أمراض وجراحة القلب في المدينة الطبية، أن توفير هذه الخدمات النوعية عبر نموذج رعاية متعدد التخصصات، يسهم بشكل مباشر في تقليل أوقات الانتظار، وتحسين جودة حياة المرضى، فضلا عن تعزيز التعاون الأكاديمي والطبي مع المؤسسات العالمية.