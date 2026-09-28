"أساس العقارية" تطرح أراضي سكنية وتجارية في مشروع "مُهذّب" بالشارقة

الشارقة في 28 سبتمبر/ وام / أعلنت "أساس العقارية" - الذراع العقارية لمصرف الشارقة الإسلامي عن طرح مجموعة جديدة من الأراضي السكنية والتجارية ضمن مشروع "مُهذّب" في الشارقة على شارع الإمارات أحد المحاور الرئيسية التي تربط الشارقة بمختلف إمارات الدولة بما يعزز سهولة الوصول إلى المشروع ويوفر خيارات متنوعة للسكن والتطوير والاستثمار.

وقال المهندس عامر الزرعوني مدير عام شركة "أساس العقارية" إن تملك الأراضي بالنسبة للكثير من العائلات يعد خطوة مهمة نحو الاستقرار وبناء منزل يعكس تطلعاتها واحتياجاتها المستقبلية وفي الوقت نفسه يشكل خياراً جاذباً للراغبين في الاستثمار والتطوير العقاري ومن خلال مشروع مُهذّب نوفر فرصاً تلبي أهدافاً متنوعة بدءاً من العائلات الراغبة في بناء منازلها وصولاً إلى المستثمرين الباحثين عن فرص للتطوير التجاري أو متعدد الاستخدامات.

وتواصل "أساس العقارية" من خلال مشروع "مُهذّب" توسيع نطاق فرص تملك الأراضي المتاحة في الشارقة عبر خيارات تلبي احتياجات العملاء والمستثمرين في مجالي التطوير السكني والتجاري وتواكب الطلب المتنامي على فرص التطوير العقاري في الإمارة.