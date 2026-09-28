هيئة تنمية المجتمع تطرح 26 فرصة وظيفية للمواطنين في "رؤية 2026"

دبي في 28 سبتمبر / وام / تشارك هيئة تنمية المجتمع في دبي في معرض "رؤية الإمارات للوظائف 2026"، عبر طرح 26 فرصة وظيفية للمواطنين، بهدف استقطاب الكفاءات الوطنية المتخصصة لدعم الاحتياجات المستقبلية وتنفيذ مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33" لبناء منظومة اجتماعية أكثر استدامة.

وتتوزع الفرص الوظيفية المطروحة بين 14 وظيفة تنفيذية واختصاصية، و12 وظيفة إشرافية وقيادية، تغطي قطاعات حيوية تشمل: العمل الاجتماعي، والرعاية والتأهيل، والإحصاء والبيانات، والتحول الرقمي، وأمن المعلومات، والشؤون القانونية.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن الاستثمار في المواهب الوطنية ركيزة أساسية لتطوير منظومة العمل الاجتماعي والاستجابة للتحولات المجتمعية، مشيرة إلى أن منصة الهيئة تتيح للباحثين عن عمل التواصل المباشر مع فرق العمل وإجراء مقابلات فورية للمرشحين المؤهلين.

وأوضح سعيد الطاير، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في الهيئة، أن المشاركة تركز على استقطاب المهارات التي تتوافق مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية، إلى جانب إجراء الفرز الأولي وبناء قاعدة بيانات للكفاءات الوطنية لتمكينها من إحداث أثر مستدام في المجتمع.