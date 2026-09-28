تعاون بين "حرة الحمرية" وشرطة الشارقة لتعزيز أمن وسلامة المنشآت الاقتصادية

الشارقة في 28 سبتمبر/ وام / استعرضت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة والقيادة العامة لشرطة الشارقة سبل تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات أمن وسلامة المنشآت الاقتصادية وتوظيف التقنيات والأنظمة الذكية في تطوير الإجراءات والممارسات الوقائية بهدف تعزيز جاهزية المنشآت وضمان استمرارية الأعمال والارتقاء بكفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين بما يسهم في ترسيخ المكانة الرائدة لإمارة الشارقة كبيئة أعمال آمنة وجاذبة للاستثمار.

جاء ذلك خلال لقاء سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية بالشارقة لوفد من القيادة العامة لشرطة الشارقة برئاسة اللواء الدكتور أحمد الناعور مدير عام الإدارة العامة للوقاية والسلامة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة يرافقه العميد خالد سعيد بوزنجال نائب مدير عام الإدارة العامة للوقاية والسلامة وعدد من الضباط والمعنيين.

وسلط اللقاء الضوء على أنظمة الهيئة وإجراءاتها المعتمدة في مجالات الأمن والسلامة وآليات التعامل مع الأنشطة الاقتصادية وتصنيفها إلى جانب عرض الإجراءات المتبعة في تسهيل المعاملات والطلبات المقدمة من المستثمرين وتسريع إنجازها واستعراض اشتراطات ومتطلبات السلامة الوقائية المطبقة وإجراء المقارنات المعيارية.

وأكد اللواء الدكتور أحمد سعيد الناعور أن تعزيز الشراكات الإستراتيجية وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية يمثلان ركيزة أساسية في تطوير منظومة الوقاية والسلامة ورفع مستويات الجاهزية في المنشآت الاقتصادية بما يواكب النمو والتنوع الذي يشهده القطاع الاقتصادي في إمارة الشارقة مشيراً إلى أن التعاون مع هيئة المنطقة الحرة بالحمرية يشكل نموذجاً للتكامل المؤسسي الهادف إلى تبادل الخبرات والمعارف والممارسات المتخصصة والاستفادة من التقنيات والأنظمة الحديثة في تطوير الإجراءات الوقائية وتعزيز كفاءتها.

وأضاف أن القيادة العامة لشرطة الشارقة تولي أهمية كبيرة لتعزيز النهج الوقائي والاستباقي من خلال توسيع مجالات التنسيق وتبادل المعلومات مع الشركاء والعمل على تطوير الممارسات والإجراءات بما يدعم حماية الأرواح والممتلكات ويعزز استمرارية الأعمال واستدامة الأنشطة الاقتصادية.

وأكد سعادة سعود سالم المزروعي أن تعزيز الأمن والسلامة يمثل ركيزة أساسية في دعم استدامة الأنشطة الاقتصادية وترسيخ ثقة المستثمرين وتعزيز استقرار الأعمال وضمان نموها وتوسعها بما يواكب الحركة الاقتصادية المتنامية التي تشهدها إمارة الشارقة موضحاً أن الهيئة تحرص على ترسيخ ثقافة مؤسسية ترتكز على نهج وقائي واستباقي يعزز الجاهزية ويرتقي بمستويات السلامة من خلال رفع مستوى الوعي بأهمية الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة وترسيخ الممارسات التي تدعم سلامة بيئة الأعمال بما يعزز قدرة مجتمع الأعمال على ممارسة أنشطته في إطار من المسؤولية والالتزام ويدعم استمرارية النمو الاقتصادي وفق أسس آمنة ومستدامة.