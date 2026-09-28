مجموعة الإمارات تختتم "فرصة تك 2026" بحلول متطورة في الذكاء الاصطناعي

دبي في 28 سبتمبر / وام / اختتمت مجموعة الإمارات أعمال النسخة الرابعة من منصتها السنوية للابتكار "فرصة تك 2026"، والتي شهدت تنظيم أكثر من 90 فعالية، واستعراض ما يزيد على 60 مشروعاً وحلاً تقنياً تركز على الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتعاون البشري التقني، بهدف دعم الكفاءة التشغيلية لعمليات السفر والطيران.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن المنصة تطورت على مدى 4 أعوام لتصبح بيئة لاختبار الأفكار الطموحة، وتحويل التقنيات الناشئة إلى حلول عملية تحقق قيمة مضافة، وتدعم ثقافة الابتكار لاستشراف مستقبل قطاع الطيران.

واستقبل السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، الذي شارك في جلسة حوارية أكد خلالها أهمية التبني الاستباقي للتقنيات لتعزيز تنافسية الدولة، فيما جمعت جلسات أخرى سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وعدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية بطيران الإمارات، لمناقشة دور التكنولوجيا في السياحة، إلى جانب مشاركة قادة من "OpenAI" و"Soroco" و"Havas" لبحث سبل التوسع في الذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية مع الحفاظ على التوجيه البشري.

وأطلقت المجموعة خلال الفعالية مبادرة "التجمع الأكاديمي للبحوث" لربطها بالجامعات العالمية، واستعرضت المرحلة المقبلة من تعاونها مع "OpenAI" لإتاحة نماذج الذكاء الاصطناعي لموظفيها، كما تم استعراض إطار العمل "ARRIVE" للهندسة البرمجية الذي انضم إليه أكثر من 2000 موظف عبر بوابة الذكاء الاصطناعي، وشهدت الفعالية مشاركة نموذج الذكاء الاصطناعي "مريم 3.0" في نقاشات مع قيادات من "MGX" و"Circle".

واستعرضت إدارة تقديم الخدمات في طيران الإمارات حلولاً للتدريب بالواقع الافتراضي، في حين قدمت "دناتا" نظام "المركز الذكي" المؤتمت لإدارة مخزون الصيانة لتقليل النفايات، وشاركت "انطلاق" بسبع شركات ناشئة لتطوير حلول تدعم أجندة دبي الاقتصادية "D33".

وتضمن اليوم الثاني ورش عمل وكلمات للمؤرخ روي كاساغراندا، وماجد المنصوري، المدير التنفيذي لمتحف المستقبل، إلى جانب دروس تفاعلية قادتها مؤسسات رائدة مثل "ETA" و"LinkedIn" و"مجموعة هيونداي موتور" و"Zapata Quantum Computing"، لاستكشاف تحويل الأفكار لمشاريع، ومستقبل التعلم، وأتمتة اللوجستيات، واستخدامات الحوسبة الكمية.