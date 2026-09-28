كرم فريق العملية تقديراً لجهودهم الإنسانية.. سيف بن زايد: رجال "الفارس الشهم 3" يعملون بصمت وأثرهم يتحدث عنهم

أبوظبي في 28 سبتمبر/ وام / كرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فريق عملية "الفارس الشهم 3"، تقديراً لجهودهم المخلصة في ميادين العمل الإنساني وما يقدمونه من عطاء متواصل، يحمل اسم الإمارات ورسالتها إلى العالم أجمع.

وأكد سموه أن رجال عملية "الفارس الشهم 3" يعملون بصمت، لكن أثرهم يتحدث عنهم، من قوافل الإغاثة إلى ميادين الرعاية والعلاج، واضعين الإنسان أولاً ومجسدين قيم الإمارات في مواقف حية تمتد بالخير والأمل إلى حياة الناس.

وقال سموه: سعدنا بأن يعيش أبناؤنا في برنامج "تمكين قادة المستقبل" جانباً من هذه التجربة عن قرب، ليدركوا أن خدمة الإنسان هي موقف يصنع في الميدان، وأثر يبقى حيث تصل يد الإمارات.

وكانت بعثة برنامج "تمكين قادة المستقبل" قد شاركت خلال مهمتها في مدينة العريش المصرية في تجربة ميدانية أتاحت للمشاركين التعرف عن قرب على جهود دولة الإمارات في دعم الأشقاء الفلسطينيين، ومنظومة العمل الإغاثي والطبي واللوجستي، حيث أسهم أعضاء البعثة في تجهيز وتعبئة أول قافلة إغاثية مقدمة من مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وتجهيز الطرود الغذائية والصحية في المركز اللوجستي تمهيداً لنقلها إلى داخل قطاع غزة.

كما وصلت البعثة إلى معبر رفح، واطلع أعضاؤها على الإجراءات المتبعة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتعرفوا على الجهود التي تبذلها الفرق الإماراتية لإيصال المساعدات وتقديم الرعاية الطبية والإغاثية.

ومنذ انطلاق العملية عام 2023، قدمت دولة الإمارات أكثر من 130 ألف طن من المساعدات إلى قطاع غزة، شكلت نحو 46% من إجمالي المساعدات الإنسانية الدولية المقدمة إلى القطاع، ووصلت عبر 792 طائرة، وأكثر من 14 ألف شاحنة، و25 سفينة، فيما تلقى نحو 192 ألف شخص العلاج، وشيدت 6 محطات لتحلية المياه تضخ مليوني جالون يومياً، إلى جانب تقديم 640 ألف لقاح لشلل الأطفال، واستضافة نحو 3000 من الأطفال المصابين ومرضى السرطان ومرافقيهم في المدينة الإنسانية، ضمن جهود تجاوزت تكلفتها الإجمالية 4 مليارات دولار.