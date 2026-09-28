"دبي الصحية" تشارك معرض "رؤية الإمارات 2026" بأكثر من 100 وظيفة

دبي في 28 سبتمبر/ وام / تطرح "دبي الصحية" خلال مشاركتها في معرض "رؤية الإمارات للوظائف 2026"، أكثر من 100 فرصة وظيفية في تخصصات مختلفة، في إطار جهودها لاستقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز حضورها في القطاع الصحي.

وتأتي مشاركة "دبي الصحية" في المعرض، انطلاقاً من حرصها على تمكين الكفاءات الوطنية، من خلال التعريف بالفرص المهنية المتاحة ضمن منظومتها الصحية الأكاديمية المتكاملة، التي تجمع بين الرعاية والتعلّم والاكتشاف والعطاء، بما يسهم في تنمية القدرات وبناء كوادر وطنية مؤهلة للمشاركة في تطوير منظومة الرعاية الصحية في دبي.

وقال سعادة الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ"دبي الصحية" : نواصل جهودنا لإعداد جيل من الكوادر الوطنية المؤهلة في مختلف التخصصات، وتزويدهم بالمعارف والخبرات التي تعزز تطورهم المهني وندعو أبناء وبنات الإمارات إلى زيارة جناح "دبي الصحية" في المعرض، والتعرّف إلى الفرص الوظيفية التي توفرها منظومتنا الصحية، والانضمام إلينا للمساهمة في رسم مستقبل الرعاية الصحية في دبي.

وقال خليفة باقر، المدير التنفيذي للعمليات في "دبي الصحية" إن "دبي الصحية" تطرح خلال مشاركتها في معرض "رؤية الإمارات للوظائف 2026" أكثر من 100 فرصة وظيفية في تخصصات مختلفة، تشمل التمريض والصيدلة والمختبرات الطبية والأشعة والعلاج الطبيعي، إلى جانب عدد من الوظائف الإدارية، بما يوفر خيارات متنوعة لأبناء وبنات الإمارات للانضمام إلى "دبي الصحية" والمشاركة في تقديم رعاية صحية تتمحور حول المريض.