"طرق دبي" تستعرض أكثر من 195 فرصة في معرض "رؤية للوظائف 2026"

دبي في 28 سبتمبر/ وام / تشارك هيئة الطرق والمواصلات في دبي في معرض رؤية للوظائف 2026، في إطار التزامها المستمر باستقطاب الكفاءات الوطنية وتمكينها وتأهيلها لتولّي مناصب قيادية في المستقبل، انسجاماً مع توجّهات حكومة دبي وإستراتيجيتها للجاهزية المستقبلية، وتعزيزاً لدورها في بناء رأس مال بشري وطني قادر على قيادة التحوّل الرقمي والابتكار في مختلف القطاعات الحيوية.

وتأتي مشاركة الهيئة هذا العام تحت شعار استشراف المستقبل ومواكبة التحوّلات المتسارعة في سوق العمل، من خلال طرح مجموعة واسعة من الفرص الوظيفية النوعية في تخصصات إستراتيجية تشمل الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والأمن السيبراني، والبنية التحتية، والمشاريع الهندسية، بما يتماشى مع توجّهات دبي نحو الاقتصاد الرقمي وتعزيز تنافسيتها العالمية في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

وأكّدت عذاري محمد، مدير إدارة تنفيذي لإدارة الموارد البشرية والتطوير في قطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات أن الهيئة تشارك خلال المعرض بأكثر من 195 شاغراً وظيفياً موزّعة على خمسة مسارات إستراتيجية رئيسة تشمل التفتيش المرن، والهندسة، والتدقيق الداخلي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، إلى جانب فرص أخرى في تخصصات متنوعة تدعم مسيرة التحوّل المؤسسي وتسهم في إعداد كوادر وطنية متخصصة تمتلك المهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل.

وتوفّر منصة الهيئة تجربة متكاملة للمرشحين، بدءاً بالتسجيل الرقمي وتحديد مجالات الاهتمام والتخصصات المطلوبة، مروراً بالتوجيه إلى الفرص الوظيفية المناسبة، وصولاً إلى إجراء المقابلات الفورية للمرشحين المستوفين للشروط والمتطلبات الوظيفية.

وتتضمّن المنصة كذلك ركن خاص للمقابلات الفردية وثلاث مناطق تفاعلية صُممت لتعزيز تجربة الزوار والتعريف بالفرص المهنية والمسارات الوظيفية المستقبلية التي توفّرها الهيئة، وتشهد الأنشطة المصاحبة إقبالاً لافتاً من الباحثين عن العمل والطلبة والخريجين.