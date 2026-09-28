"دبي الدولي للمركبات الكهربائية" يستعرض فرص نمو التنقل الكهربائي في المنطقة

دبي في 28 سبتمبر/ وام / يستعرض معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية "EV World 2026"، الذي يقام في دبي خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر المقبل، فرص النمو والاستثمار في قطاع المركبات الكهربائية والتنقل المستدام، بمشاركة شركات تصنيع المركبات والمستثمرين ومطوري البنية التحتية ومزودي حلول الشحن والتقنيات المرتبطة بالتنقل.

وتقام النسخة الأولى من المعرض والمؤتمر في مركز دبي التجاري العالمي، بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وسط نمو متسارع في سوق المركبات الكهربائية عالمياً وإقليمياً، وتزايد الاستثمارات في البنية التحتية للشحن وحلول التنقل الذكي والطاقة النظيفة.

ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن تمثل السيارات الكهربائية نحو 28% من مبيعات السيارات الجديدة عالمياً خلال عام 2026، فيما سجلت أكثر من 100 دولة نمواً في مبيعات المركبات الكهربائية خلال عام 2025.

وتتوقع BloombergNEF بيع أكثر من 23 مليون مركبة كهربائية للركاب عالمياً خلال عام 2026، بما يعادل نحو 27% من إجمالي مبيعات مركبات الركاب.

وتشير تقديرات Mordor Intelligence إلى توقع نمو سوق المركبات الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي من 11.64 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 31.66 مليار دولار بحلول عام 2031، بما يفتح فرصاً في مجالات المركبات الكهربائية والأساطيل التجارية والبنية التحتية للشحن والبطاريات وتخزين الطاقة وبرمجيات التنقل الذكي ودمج الطاقة المتجددة.

وفي دولة الإمارات، تهدف السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية إلى إنشاء شبكة وطنية لشحن المركبات الكهربائية وتنظيم السوق وخفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل بنسبة 20%، ورفع حصة المركبات الكهربائية إلى 50% من إجمالي المركبات على طرق الدولة بحلول عام 2050.

وفي دبي، بلغ عدد نقاط شحن المركبات الكهربائية 2,223 نقطة بنهاية الربع الأول من عام 2026، بما يشمل محطات الشاحن الأخضر التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي ومشغلي نقاط الشحن المستقلين المرخصين من الهيئة.

ومن المقرر أن يستقطب "EV World 2026" أكثر من 10 آلاف زائر، وما يزيد على 300 عارض، وأكثر من 70 متحدثاً، وأكثر من 30 شريكاً، وما يزيد على 100 مندوب من مختلف قطاعات منظومة التنقل العالمية، بما في ذلك المركبات الكهربائية والبنية التحتية للشحن والبطاريات وتخزين الطاقة والأساطيل والتنقل التجاري والتنقل الذكي والتنقل الجوي والمركبات ذاتية القيادة والطاقة المتجددة.

ويتيح الحدث للمشاركين من الشركات والمؤسسات المتخصصة في قطاع التنقل الكهربائي فرصاً للتواصل مع صناع القرار والشركاء الإقليميين والموزعين والمستثمرين ومطوري البنية التحتية ومشغلي الأساطيل، إلى جانب بحث فرص دخول الأسواق والشراكات والاستثمار والتوسع الإقليمي.

ويركز المعرض والمؤتمر على دور دبي في ربط الشركات العالمية بأسواق دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب استعراض التطورات في التنقل الكهربائي والبنية التحتية الذكية والنقل المستدام.