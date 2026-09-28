"دبي الإسلامي" يطرح 118 فرصة وظيفية للمواطنين في "رؤية 2026"

دبي في 28 سبتمبر/ وام / أعلن بنك دبي الإسلامي طرح 118 فرصة وظيفية للمواطنين الإماراتيين، وإجراء مقابلات فورية مع المرشحين خلال مشاركته في معرض الإمارات للوظائف "رؤية 2026".

وتشمل الفرص الوظيفية مختلف مجالات وقطاعات أعمال البنك، بما فيها الفروع والعمليات المركزية، وتستهدف الخريجين الجدد والكفاءات الإماراتية من ذوي الخبرة، بمختلف التخصصات والمستويات المهنية.

وتتواجد فرق التوظيف والموارد البشرية في جناح "دبي الإسلامي" على مدى أيام المعرض الثلاثة، للتواصل المباشر مع المرشحين وإجراء المقابلات الفورية والتعرف على الكفاءات المناسبة للوظائف المتاحة.

وقالت رفيعة العبار، نائب رئيس أول - مدير إدارة الموارد البشرية في دبي الإسلامي: في دبي الإسلامي نركز على بناء مسارات مهنية هادفة تتيح للمواطنين الإماراتيين توفر فرص حقيقية للتطور والنمو، وتمكينهم من تولي أدوار قيادية والمساهمة في مواصلة تطور قطاع الخدمات المالية مشيرة إلى أن دبي الإسلامي يولي أهمية كبيرة للاستثمار في الكفاءات وتطويرها مما يسهم في رسم مستقبل قطاعنا ومواصلة النمو.

وترتكز استراتيجية دبي الإسلامي في مجال التوطين على تطوير الكفاءات الوطنية في مختلف مراحل مسيرتهم المهنية، من خلال برامج التدريب المنظمة ومبادرات الإرشاد والتوجيه ومسارات التطور القيادي، بما يدعم المواطنين الإماراتيين بدءاً من المراحل الأولى لانضمامهم إلى قطاع الخدمات المصرفية، وصولاً إلى الأدوار والمهام التخصصية والمناصب القيادية المستقبلية.

ويستعرض البنك خلال مشاركته في معرض «رؤية» للوظائف 2026 المسارات المهنية المتاحة في قطاع الصيرفة الإسلامية، وفرص التطور والنمو المهني أمام الكفاءات الإماراتية في مختلف مجالات الخدمات المالية.