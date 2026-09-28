"فلاي دبي" تشارك في معرض سوريا للسفر وتبرز تنامي شبكتها في السوق

دبي في 28 سبتمبر / وام / تشارك "فلاي دبي" في الدورة الأولى من معرض سوريا للسفر للعام 2026، الذي انطلقت فعالياته اليوم في "دمشق" بمشاركة 34 جهة عارضة و43 متحدثاً من 14 دولة.

وتؤكد مشاركة "فلاي دبي" في المعرض، الذي يستمر حتى 30 سبتمبر الجاري ويقام تحت رعاية وزارة السياحة السورية، التزامها الراسخ تجاه السوق السورية ودورها في تعزيز طموحات الدولة التجارية والسياحية، وذلك من خلال تحسين الربط الجوي مع دبي والوجهات الدولية الرئيسية ضمن شبكتها الواسعة.

وقال حمد عبيد الله الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في "فلاي دبي"، إن سوريا تعد سوقا إستراتيجية مهمة؛ حيث تساهم رحلات الناقلة إلى دمشق وحلب وهما من أسرع الوجهات نموا في شبكة الشركة في تقريب المسافات بين السوريين المقيمين في دولة الإمارات والمنطقة وبين عائلاتهم وأصدقائهم وفرص الأعمال، إضافة إلى تسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة، مبديا تطلعه إلى العمل مع الشركاء في قطاع السفر والسياحة السوري لدعم التعافي المستمر للقطاع مع انفتاح البلاد مجدداً على العالم.

وكانت "فلاي دبي" أول ناقلة وطنية تستأنف رحلاتها المباشرة إلى دمشق في يونيو 2025 حيث بدأت بتشغيل رحلة يومية بين مطار دبي الدولي ومطار دمشق الدولي؛ ومنذ ذلك الحين رفعت الناقلة أعداد رحلاتها لتصل إلى ثلاث رحلات يومية مما يعكس استمرار الطلب على السفر بين البلدين.

وفي يوليو من هذا العام، وسّعت فلاي دبي حضورها في سوريا من خلال إطلاق رحلات يومية مباشرة بين مطار دبي الدولي ومطار حلب الدولي بعد انقطاع دام قرابة 14 عاما.

وتوفر هذه الخدمات روابط حيوية للمسافرين وقطاع الأعمال حيث تربط سوريا بأكثر من 125 وجهة ضمن شبكة فلاي دبي حول العالم انطلاقا من مركز الطيران في دبي.

وتأتي النسخة الأولى من معرض سوريا للسفر في وقت يواصل فيه قطاع السياحة في سوريا نموه وسط مؤشرات على تعافٍ مستدام مدعوماً بزيادة تدريجية في أعداد الزوار خلال العام الماضي.

ويوفر الحدث منصة مخصصة للتواصل التجاري وبناء الشراكات الاستراتيجية مسلطاً الضوء على الفرص التجارية ودور السياحة كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي.