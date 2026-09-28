سيف بن زايد يلتقي رئيس "الإنتربول" على هامش "مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة"

أبوظبي في 28 سبتمبر/ وام / التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سعادة لوكاس فيليب، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء نهج دولة الإمارات في دعم التعاون الدولي وتعزيز الشراكات الأمنية، بما يسهم في استدامة الأمن وحماية المجتمعات.

كما بحث سموه وسعادة لوكاس فيليب سبل تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات بين أجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الشرطية والأمنية الدولية، بما يرفع كفاءة الاستجابة للجرائم العابرة للحدود، ويسهم في بناء منظومة دولية أكثر تكاملاً وفاعلية في مكافحة الجريمة وتعزيز العدالة.