بلدية مدينة العين تختتم فعاليات "مجتمع صحي ورياضي"

العين في 28 سبتمبر/ وام / اختتمت بلدية مدينة العين فعاليات "مجتمع صحي ورياضي"، التي نظمتها بهدف تشجيع أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم العمرية على ممارسة الرياضة، وتعزيز الوعي بأهمية الصحة والنشاط البدني، إلى جانب تفعيل الحدائق والمماشي والمرافق الرياضية في مختلف مناطق مدينة العين.

وتأتي الفعاليات ضمن توجه بلدية مدينة العين نحو تفعيل المرافق المجتمعية وتحويل الحدائق والمساحات العامة إلى وجهات تجمع بين ممارسة الرياضة والترفيه والتفاعل الاجتماعي، بما يدعم جودة الحياة ويشجع أفراد المجتمع على تبني النشاط البدني كجزء من نمط حياتهم اليومي.

وأقيمت الفعاليات في أكثر من 8 حدائق إلى جانب عدد من الملاعب الرياضية، بما يعكس حرص بلدية مدينة العين على توسيع نطاق المبادرات المجتمعية والوصول بالأنشطة الرياضية والترفيهية إلى مختلف الأحياء والمناطق السكنية.

وركزت الفعاليات على تعزيز دور الحدائق والمماشي والملاعب في توفير بيئة مناسبة لممارسة النشاط البدني، حيث حرصت البلدية على توزيع الأنشطة في عدد من الحدائق المنتشرة جغرافياً في مدينة العين، بما يتيح للسكان الوصول إلى الفعاليات بالقرب من مناطق سكنهم.

وتوزعت الفعاليات في كل من ملاعب حديقة الوادي والخزنة والوقن و المقام و فلج هزاع وغنيمة المركزية وحديقة عين الفايضة المصغرة و وملاعب أحياء سويحان وقاعة أفراح سويحان وعدد من الملاعب الرياضية في منطقة سويحان.

وتضمنت برنامجاً متنوعاً من الأنشطة الرياضية والمسابقات والتحديات البدنية والأنشطة الترفيهية، بما أتاح للزوار والأسر فرصة المشاركة في أنشطة رياضية تناسب مختلف الأعمار، في أجواء مجتمعية هدفت إلى ربط ممارسة الرياضة بالحياة اليومية والاستفادة من المرافق العامة المتاحة في المدينة..

وتعمل بلدية مدينة العين على توسيع النطاق الجغرافي للملاعب الرياضية وساحات اللياقة البدنية في الحدائق والمناطق السكنية وتطويرها وتفعيلها بصورة مستمرة، بالاستناد إلى الدراسات والملتقيات التي تساعد على التعرف إلى احتياجات السكان ومتطلباتهم.

وتؤكد بلدية مدينة العين استمرارها في دعم وتنظيم الفعاليات والمبادرات التي تسهم في تفعيل الحدائق والمرافق الرياضية والمماشي، وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني، وتعزيز التواصل والتفاعل بين أفراد المجتمع، بما يتماشى مع توجهات البلدية في الارتقاء بجودة الحياة في مدينة العين.