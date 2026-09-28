"الداخلية" تشارك في الكونغرس العالمي للإنتربول للأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة

بنما في 28 سبتمبر / وام / شارك وفد من وزارة الداخلية، برئاسة العميد عبدالرحمن علي المنصوري، قائد قوات الأمن الخاصة، في أعمال الكونغرس العالمي للأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة، الذي نظمته المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" بجمهورية بنما، بمشاركة واسعة من أجهزة إنفاذ القانون والخبراء من مختلف دول العالم.

‫وناقش المؤتمر عددا من الموضوعات المتعلقة بأمن سلاسل إمداد المواد الكيميائية، وحماية الموانئ والبنى الأساسية، والحوكمة واستجابة الكوارث، إلى جانب بحث تأثير التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة على منظومة الأمن الكيميائي، وما تتيحه هذه التقنيات من فرص لتعزيز الكشف المبكر والوعي بالموقف وسرعة الاستجابة.‬

واستعرض العميد المنصوري خلال المؤتمر تجربة دولة الإمارات في بناء منظومة متقدمة للأمن الكيميائي، وتعزيز نهج استباقي ووقائي للتعامل مع المخاطر والتهديدات الناشئة، من خلال تكامل الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز تبادل المعلومات، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في الرصد المبكر للمخاطر والاستجابة الفاعلة لها.

وأكد المنصوري على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات لمواجهة التهديدات الناشئة للأمن الكيميائي وتعزيز أمن وسلامة المجتمعات.