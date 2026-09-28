دار الوثائق بالشارقة توثق مسيرة المرأة الإماراتية عبر جلسة "بين جيل وجيل"

الشارقة في 28 فبراير/ وام / نظّمت دار الوثائق في إمارة الشارقة اليوم جلسة حوارية بعنوان "بين جيل وجيل" تحت شعار "مسيرة امرأة ملهمة" استضافت خلالها سعادة عائشة محمد الملا رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات في البيت الوسطي أحد البيوت التاريخية في منطقة قلب الشارقة وذلك ضمن فعاليات يوم المرأة الإماراتية.

وتأتي الجلسة انطلاقاً من رسالة دار الوثائق في حفظ الذاكرة الوطنية وتوثيق التجارب والشهادات بوصفها جزءاً أصيلاً من تاريخ المجتمع الإماراتي حيث تسهم هذه اللقاءات في استحضار التجارب والذكريات وتوثيقها بما يحفظها وينقل ما تحمله من معرفة وقيم إلى الأجيال القادمة.

واستعرضت سعادة عائشة محمد الملا خلال الجلسة أبرز المحطات التي شكّلت مسيرتها الوطنية والمهنية والمجتمعية وما ارتبط بها من تجارب ومواقف إلى جانب ما شهدته من تحولات في مسيرة المرأة الإماراتية ودور الأسرة في دعمها وأهمية التواصل بين الأجيال في نقل الخبرات وترسيخ القيم.

وسلّط الحوار الضوء على أهمية التجارب الشخصية بوصفها جزءاً من الذاكرة المجتمعية وما تحمله من قصص وشهادات تسهم في توثيق التحولات التي شهدها المجتمع ومسيرة المرأة الإماراتية عبر الأجيال.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن جهود دار الوثائق لتعزيز ثقافة التوثيق وحفظ الذاكرة المجتمعية بما يسهم في صون تاريخ إمارة الشارقة وإرثها ونقله للأجيال القادمة.