"هيئة المعاشات" و"زود" تطلقان "خطوة توازن" للتخطيط لتقاعد المواطنين

دبي في 28 سبتمبر/ وام / أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية و"زود"، المبادرة الوطنية للإستدامة والرفاهية المالية، عن توسيع تعاونهما في مجال الثقافة المالية والتخطيط المالي الاستباقي، من خلال إطلاق برنامج الاستشارات المالية "خطوة توازن"، الهادف إلى دعم المواطنين وتمكينهم من تعزيز مرونتهم المالية وجاهزيتهم لمرحلة التقاعد.

ويأتي البرنامج ضمن الدورة الرابعة من المشاريع التحولية للجهات الحكومية الاتحادية، بما يدعم الأولويات الوطنية الرامية إلى تعزيز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل وترسيخ تنافسيتها العالمية كما يُترجم البرنامج مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" لبناء مجتمع أكثر ازدهاراً من خلال الارتقاء بجودة حياة المواطنين، وترسيخ ثقافة الاستقلال والاعتماد المالي الذاتي، ودعم الرفاه الاقتصادي المستدام للأفراد.

ويوفر البرنامج للمتقاعدين والمؤمن عليهم المسجلين لدى الهيئة فرصة الاستفادة من جلسات استشارة مالية فردية يقدمها مستشارون ماليون مؤهلون. ويهدف البرنامج إلى مساعدة المشاركين على فهم أوضاعهم المالية وإدارتها بصورة أفضل، ومعالجة التحديات المالية، وتعزيز ممارسات الادخار وإعداد الموازنات المالية، وتطوير حلول عملية لإدارة الديون والالتزامات المالية عند الحاجة بما يدعم استقرارهم المالي على المدى الطويل.

وفي هذا الصدد، قال سعادة فراس عبدالكريم الرمحي، مدير عام الهيئة: نحرص في الهيئة على تمكين المواطنين من التخطيط المبكر لمستقبلهم المالي والتقاعدي، انطلاقاً من إيماننا بأن الاستقرار المالي يشكل عنصراً أساسياً في تعزيز جودة حياة الأفراد وأسرهم وتجسد شراكتنا الاستراتيجية مع "زود" هذا التوجه من خلال تحويل الوعي المالي إلى دعم عملي يساعد المؤمن عليهم والمتقاعدين على إدارة شؤونهم المالية واتخاذ قرارات أكثر وعياً واستدامة.

وقال سعادة مهنا عبيد المهيري رئيس مجلس إدارة "زود": تجسد شراكتنا مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية التزامنا المشترك بتقديم حلول مبتكرة وعملية تُسهم في تعزيز المرونة والرفاهية المالية في المجتمع. ونسعى من خلال برنامج "خطوة توازن" إلى تمكين المتقاعدين والمؤمن عليهم من إدارة مستقبلهم المالي بثقة، من خلال إرشاد واستشارات مالية مخصصة تدعم استقرارهم ورفاهيتهم المالية على المدى الطويل."

ويحصل المشاركون ضمن البرنامج على أربع إلى ست جلسات استشارة مالية مجانية تمتد على عدة أشهر، ومصممة خصيصاً بما يتناسب مع احتياجاتهم الفردية، إلى جانب إمكانية الوصول إلى منصة رقمية متخصصة تتيح لهم متابعة التقدم المحرز والاستفادة من الموارد التوعوية وتطبيق خططهم المالية الخاصة. وتُنظم جميع الجلسات وفق أعلى معايير السرية والخصوصية، بما يضمن للمشاركين مناقشة أوضاعهم المالية بثقة والحصول على استشارات شخصية في بيئة آمنة وموثوقة.

ويعكس البرنامج التزام الهيئة و"زود" المشترك بتعزيز الوعي المالي وتشجيع التخطيط المبكر للتقاعد، وتزويد المؤمن عليهم والمتقاعدين بالمعرفة والدعم اللازمين لتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية مدروسة وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي لهم ولأسرهم.

ويأتي إطلاق البرنامج ضمن جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الثقافة المالية والجاهزية للتقاعد لدى المواطنين المشمولين تحت مظلتها.

وتتوفر مقاعد محدودة للالتحاق ببرنامج "خطوة توازن"، وتدعو الهيئة و"زود" المتقاعدين والمؤمن عليهم إلى المبادرة بالتسجيل من خلال منصة "زود" باستخدام الهوية الرقمية.