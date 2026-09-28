متحف العين ينظم فعاليتين للتراث والتوعية الصحية

العين في 28 سبتمبر/ وام/ ينظم متحف العين، في الأول من أكتوبر، فعاليتَي «ليلة الجامعات – التراث عبر الأجيال» و«ووكاثون أكتوبر الوردي»، بمشاركة طلبة الجامعات وأفراد المجتمع .

تسلط الفعالية الضوء على إبداعات الشباب في تقديم التراث الإماراتي برؤية معاصرة، من خلال عرض 17 مشروع تخرج مستوحى من الموروث الثقافي، يقدمها خريجون إماراتيون من كليات التقنية العليا بدبي، إلى جانب مجموعة من الأنشطة والأجنحة الطلابية والتجارية.

ويتضمن برنامج الأمسية جلسات لرسم المانغا المستوحاة من التراث، وورشاً للورد والتلي، وعروضاً للحرف التقليدية والعزف على الآلات الموسيقية التقليدية .

وينظم المتحف، ضمن فعاليات اليوم ذاته، «ووكاثون أكتوبر الوردي»، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية، من خلال فعالية رياضية ومجتمعية تجمع المشاركين في أجواء تفاعلية تدعم نشر ثقافة الوقاية والاهتمام بالصحة.