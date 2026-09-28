"الرجبي" يفتتح مشاركته أمام منتخبي سنغافورة والفلبين في "آسياد اليابان"

ناغويا في 28 سبتمبر/ وام/ يفتتح منتخبنا الوطني للرجبي مشاركته في منافسات دورة الألعاب الآسيوية المقامة حالياً في اليابان، بمواجهة منتخبي سنغافورة والفلبين، مطلع أكتوبر المقبل في منافسات الدور الأول ضمن المجموعة الثالثة.

ووضعت القرعة منتخبنا إلى جانب منتخبات سريلانكا وسنغافورة والفلبين، وسيواجه نظيره الفلبيني في اليوم نفسه، وصولا إلى لقاء سريلانكا 2 أكتوبر، على أن تقام الأدوار النهائية في اليوم التالي.

ووصلت بعثة المنتخب أمس، إلى ناغويا بعد ختام معسكره في المعهد الرياضي بهونج كونج، لمدة 5 أيام، ضمن المرحلة الأخيرة من تحضيراته للاستحقاق الآسيوي.

وقال محمد سلطان الزعابي، أمين عام الاتحاد، إن المنتخب وصل إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية قبل خوض منافسات دورة الألعاب الآسيوية.

وأوضح أن معسكر هونج كونج محطة مهمة، قبل خوض المنافسات المقررة، مشيرا إلى حرص الاتحاد على توفير أفضل الظروف للمنتخب، من خلال برنامج متكامل بدأ في دبي، واستكمل بمعسكر هونج كونج، لتنفيذ خطة الجهاز الفني بقيادة جاك بينادي.