العور يفتتح «رؤية 2026» للوظائف بدبي

دبي في 28 سبتمبر/ وام/ افتتح معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، اليوم «رؤية - معرض الإمارات للوظائف 2026» في مركز دبي التجاري العالمي، إيذاناً بانطلاق فعالياته التي تستمر على مدى ثلاثة أيام، وتزخر بفرص استكشاف المسارات المهنية والتوظيف والتجارب التي تستشرف مستقبل العمل، بهدف الربط بين المواهب الإماراتية والفرص التي تسهم في رسم ملامح الاقتصاد المتطور لدولة الإمارات.

ويُقام «رؤية 2026» خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر تحت شعار «هل أنت مستعد لما هو قادم؟ مستقبل العمل»، ويجمع تحت مظلته أكثر من 150 جهة توظيف من ما يزيد على 23 قطاعا، إلى جانب نخبة من الجامعات والجهات الحكومية وشركاء القطاع. ويتيح الحدث للطلبة والخريجين والمهنيين فرصة التواصل مع جهات التوظيف المحتملة، واستكشاف المسارات المهنية وخيارات التعليم العالي، والتعرّف عن كثب على المهارات والقدرات التي يتزايد الطلب عليها في سوق العمل بدولة الإمارات.

ويعكس الحدث، الذي يحتفي بمرور 25 عاماً على انطلاقته، هذا العام مدى التطور الذي شهدته طموحات الشباب الإماراتي والفرص المتاحة أمامهم على حد سواء، في ظل تنوع المسارات المهنية التي تشمل القطاعات الراسخة، فضلاً عن المجالات سريعة التطور التي تعيد التكنولوجيا والابتكار وأساليب العمل الجديدة رسم ملامحها.

وقالت أسماء الشريف، مساعد نائب الرئيس لإدارة الاستدامة والمعارض في مركز دبي التجاري العالمي: "يدخل الشباب الإماراتي سوق عمل تشتد فيه المنافسة يوماً بعد يوم، في وقت تشهد فيه المهارات التي يبحث عنها أصحاب العمل تغيراً متسارعاً. ومن هنا تقع على عاتقنا مسؤولية المساهمة في تزويدهم بالمهارات المناسبة، والمعرفة والخبرات التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات مدروسة بشأن مستقبلهم".

وأضافت: "يقدم «رؤية» للشباب خلال المراحل المبكرة من مسيرتهم فرص التعرّف على طيفٍ واسع من المسارات المهنية المتاحة أمامهم، والتواصل المباشر مع جهات التوظيف والمؤسسات التعليمية، وفهم المهارات والخبرات التي يمكن أن تساعدهم على التميز. وسواء كانوا لا يزالون على مقاعد الدراسة، أو بصدد اختيار تخصصاتهم الدراسية، أو يبحثون عن أول فرصة وظيفية، أو يفكرون في خطوتهم المهنية التالية، فإننا نطمح إلى أن يغادروا «رؤية» وهم أكثر استعداداً لاغتنام الفرص التي تنتظرهم".

وفي اليوم الافتتاحي، تجوّل معالي الدكتور عبد الرحمن العور في ردهات وأروقة المعرض، حيث التقى ممثلي الجهات المشاركة، واطّلع على فرص التوظيف والبرامج المهنية والمبادرات التي تقدمها هذه الجهات للزوار الإماراتيين.

وقد صُمم «رؤية 2026» لدعم الزوار في مختلف مراحل مسيرتهم المهنية، سواء كانوا يبحثون عن أول فرصة وظيفية، أو يفكرون في تغيير مسارهم المهني، أو يختارون مجال دراستهم، أو يرغبون في استكشاف الفرص المتاحة أمامهم.

ومن خلال منصة التوظيف «توظف»، يمكن للطلبة والخريجين والمهنيين الإماراتيين التواصل مباشرة مع مسؤولي التوظيف وجهات العمل، والتعرّف على الوظائف المتاحة، واستكشاف المسارات المهنية في مجموعة واسعة من القطاعات.

وإلى جانب فرص التوظيف، توفر فعالية «الإرشاد المهني» دعماً عملياً يساعد الزوار على تحديد نقاط قوتهم، وتقييم الخيارات المتاحة أمامهم، واتخاذ قرارات مدروسة بشأن خطواتهم المقبلة.

أما الطلبة الذين لا يزالون في مرحلة تحديد ملامح مستقبلهم، فتضع لهم منصة «الملتقى الأكاديمي» خيارات التعليم في صميم تجربة «رؤية»، إذ تتيح للزوار التواصل مع الجامعات، واستكشاف فرص التعليم العالي والبرامج الأكاديمية، ومعرفة كيفية ارتباط خياراتهم الدراسية بمساراتهم المهنية المستقبلية.

ويضطلع "رؤية" بدور محوري في الربط بين الكفاءات الإماراتية والفرص، ويحظى بدعم نخبةٍ من أبرز الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، من بينهم دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، والشريك الاستراتيجي "نافس"، بما يسهم في تعزيز المسارات المهنية للمواطنين الإماراتيين.

وقال عبدالعزيز الفلاحي، المشرف العام لعمليات التوظيف في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية: "يمثل معرض «رؤية» منصة مهمة لتعزيز التواصل المباشر بين الكفاءات الإماراتية وأصحاب العمل، وفتح آفاق جديدة أمام الباحثين عن عمل والطلبة والمهنيين للتعرف على الفرص المتاحة ومتطلبات السوق المتغيرة. وتعكس مشاركتنا في دورة هذا العام حرصنا الدائم على إثراء علاقات الشراكة والتعاون مع أبرز الجهات الخاصة والعامة والقطاع التعليمي، ودورنا المحوري في تعزيز تكامل الجهود نحو تمكين الكفاءات الإماراتية وتزويدها بالمهارات والمعارف التي تدعم مساراتها المهنية على المدى الطويل، بما يخدم جاهزيتها للفرص المستقبلية ويسهم في بناء سوق عمل أكثر تنافسية واستدامة".

وإلى جانب فرص التوظيف، يتيح "رؤية" للشباب الإماراتيين إمكانية اختبار مهاراتهم، والتنافس والابتكار، وخوض تجارب عملية لاستكشاف مسارات مهنية متنوعة، بدلاً من الاكتفاء بالتعرّف إليها نظرياً.

ويمتد الاستعداد لمستقبل العمل إلى ما هو أبعد من اختيار الوظيفة، إذ تضع "أكاديمية رؤية" التعلّم والتطوير في صميم فعاليات المعرض، وذلك من خلال جلسات يقودها خبراء، تهدف إلى مساعدة الشباب الإماراتيين على تطوير المهارات اللازمة لمواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئة العمل.

كما ستتيح خمس مسابقات طلابية للشباب فرصاً لتطبيق مهاراتهم عملياً، واختبار قدراتهم في مجالات تشمل الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة والإعلام والعلوم وريادة الأعمال. إضافة إلى تجارب تفاعلية أخرى يقدمها برنامج "رؤية" بهدف تشجيع الزوار على المشاركة والتجريب واكتشاف نقاط قوتهم، بدلاً من الاكتفاء بالمشاركة. وتتواصل النقاشات حول القضايا التي ترسم ملامح الحياة المهنية في "استوديو البودكاست"، الذي يعود هذا العام بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، ليجمع نخبة من قادة القطاعات وجهات التوظيف والشباب الإماراتيين لمناقشة موضوعات متنوعة، بدءاً من الفرص المهنية الناشئة وتغير توقعات بيئة العمل، ووصولاً إلى المهارات التي سيحتاج إليها الشباب في ظل إعادة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا تشكيل مختلف القطاعات.

وبدورها قالت بشرى الشحي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي ورئيس مجلس إدارة شركة كوادر:"نحرص في مصرف أبوظبي الإسلامي على تنمية المواهب الإماراتية وتعزيز قدراتها باعتبارها ركيزة أساسية لنجاحنا واستدامة أعمالنا. ويأتي وصول نسبة الكوادر الإماراتية في المصرف إلى 53% انعكاساً لالتزامنا المستمر باستقطاب الكفاءات الوطنية وتمكينها من تحقيق النجاح والتطور المهني. ومن خلال مشاركتنا في معرض "رؤية الإمارات للوظائف"، نجدد التزامنا بتوفير بيئة عمل تُمكن المواهب الإماراتية من التعلم والنمو، ومواصلة الاستثمار في البرامج والمبادرات التي تؤهل الشباب الإماراتي لاكتساب المهارات المستقبلية وقيادة مسيرة الابتكار والتطوير في القطاع المالي، بما يدعم تطلعات الدولة نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة."

بالنسبة إلى الزوار الذين يعتزمون اتخاذ خطوتهم المهنية التالية، يعكس تنوع جهات التوظيف المشاركة في "رؤية" اتساع نطاق الفرص المتاحة أمام الكفاءات الإماراتية، والتي تمتد عبر قطاعات متنوعة تشمل الخدمات المصرفية والتكنولوجيا والخدمات المهنية والطيران والجهات الحكومية والتجزئة والبنية التحتية والقطاعات الناشئة.

وتضم قائمة الجهات المشاركة مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومجموعة الفطيم، و"نافس"، والدفاع المدني في دبي، و"ماستركارد"، و"يونيليفر"، ووكالة الإمارات للفضاء، وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وإي آند (e&)، و"كي بي إم جي"، وإرنست ويونغ، و"برايس ووترهاوس كوبرز"، وباين آند كومباني، وماجد الفطيم، وشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، بما يتيح للزوار استكشاف آفاق مهنية واسعة، والتعرّف إلى سبل الاستفادة من مهاراتهم في مختلف القطاعات.

ويحظى "رؤية 2026" بدعم مصرف أبوظبي الإسلامي بصفته الراعي الذهبي، فيما يشارك بنك الإمارات دبي الوطني بصفته الشريك المصرفي لتمكين الشباب، بما يعكس التزاماً مشتركاً بتمكين الكفاءات الإماراتية، ودعم تطورها المهني، وخلق مسارات مهنية نوعية للجيل القادم من الشباب الإماراتي.

وتقام نسخة العام 2026 من "رؤية - معرض الإمارات للوظائف" خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى 6 مساءً.