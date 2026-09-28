" الشارقة للثروة السمكية" تختتم مشاركتها في مهرجان كلباء للجاشع والسحناه

الشارقة في 28 سبتمبر/ وام/ اختتمت هيئة الشارقة للثروة السمكية مشاركتها في الدورة الأولى من مهرجان كلباء للجاشع والسحناه، الذي استقطب 45 ألف زائر على مدار أربعة أيام .

وشهدت منصة الهيئة إقبالًا من الزوار الذين تعرفوا إلى عدد من مشاريع الهيئة وخدماتها ومبادراتها واطلعوا على جهودها في دعم الصيادين وتنمية الثروة السمكية والمحافظة على الموارد البحرية واستدامتها.

وقدمت الهيئة خلال المهرجان مسابقات «تحدي المعلومات البحرية»، بمشاركة نحو 160 شخصًا وتضمنت مجموعة من الأسئلة والأنشطة التفاعلية المرتبطة بالبيئة البحرية ومهنة الصيد، بما أسهم في إيصال المعلومات والمعارف للجمهور بأسلوب مبسط وتفاعلي.

كما تنوع البرنامج المصاحب بين مسرحية «سيفة البحر» والجلسة الحوارية «من التراث إلى المستقبل» وفقرات الطبخ الحي، إلى جانب الأنشطة التعريفية والتوعوية الموجهة لمختلف الأعمار والتي سلطت الضوء على جوانب من حياة أهل البحر وخبراتهم وما يرتبط بالجاشع والسحناه من عادات وممارسات محلية متوارثة.

وأسهمت الفعاليات في تقريب الجمهور من تفاصيل هذا الإرث وإبراز ما يحمله من معارف وخبرات .

وأكد سعادة علي أحمد أبو غازيين رئيس الهيئة، أن المهرجان يعيد إلى الواجهة جانبًا أصيلًا من ذاكرة الساحل مشيرا إلى أن الموروث البحري يستمر عندما يبقى حاضرًا في حياة الناس ووعي الأجيال والجاشع والسحناه جزء من قصة البحر في كلباء ومن خبرة الصيادين الذين عرفوا البحر وعاشوا تفاصيله ونقلوا معارفهم من جيل إلى آخر .

وأكدت الهيئة حرصها على مواصلة مشاركتها في المهرجانات والفعاليات المرتبطة بالثروة السمكية والقطاع البحري، لما تمثله من منصات مهمة للتواصل المباشر مع الصيادين وأفراد المجتمع والتعريف بالموروث البحري ونشر الوعي بأهمية المحافظة على الثروات والموارد البحرية واستدامتها للأجيال القادمة.

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