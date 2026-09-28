بلدية دبا تشارك في مؤتمر "التمويل والتجارة الدولية في ظل الحمائية الجديدة"

دبا في 28 سبتمبر/ وام/ شارك وفد من بلدية دبا، برئاسة سعادة المهندس حسن سالم اليماحي، مدير عام البلدية، في المؤتمر العلمي «التمويل والتجارة الدولية في ظل الحمائية الجديدة»، الذي عُقد في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بدبي، بالتعاون مع معهد التخطيط العربي بدولة الكويت.

وتأتي مشاركة البلدية في إطار حرصها على مواكبة التحولات الاقتصادية والتجارية العالمية، والاطلاع على الرؤى والتوجهات الحديثة المرتبطة بالتجارة والتمويل الدوليين، والاستفادة من الطروحات العلمية والخبرات المتخصصة بما يدعم تطوير منظومة العمل المؤسسي ويعزز كفاءة الأداء.

وأكد اليماحي أن حضور بلدية دبا في المؤتمرات والملتقيات العلمية المتخصصة، يعكس اهتمامها المستمر بتوسيع مجالات المعرفة والاطلاع على المتغيرات العالمية وانعكاساتها على بيئة العمل الحكومي.

وقال: «تمثل هذه المنصات العلمية فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب، والتعرف إلى رؤى جديدة تسهم في تطوير القدرات المؤسسية وتعزيز كفاءة الأداء، بما يدعم قدرة الجهات الحكومية على مواكبة التحولات الاقتصادية والتنموية واستشراف متطلبات المستقبل».

وأضاف أن البلدية تحرص على توظيف المعرفة والخبرات المكتسبة من المشاركات العلمية والمهنية في تطوير ممارساتها، ودعم توجهاتها نحو عمل بلدي أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.