الشارقة الخيرية: 1425 طفلا استفادوا من "القلوب الصغيرة" منذ 2009

الشارقة في 28 سبتمبر /وام/ قالت جمعية الشارقة الخيرية، إن حملة "القلوب الصغيرة" التي بدأتها في عام 2009 لعلاج الأطفال المصابين بأمراض قلبية، تمكنت منذ ذلك الوقت وحتى مطلع العام الجاري 2026، من إجراء 1425 عملية قسطرة وقلب مفتوح للأطفال في عدد من الدول التي تشملها برامج الجمعية، وذلك بالتعاون مع فرق طبية متخصصة ومتطوعين في المجال الطبي برئاسة الدكتور أحمد الكمالي استشاري قلب الأطفال بمستشفى القاسمي للنساء والأطفال والولادة.

وذكر الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية إن "حملة القلوب الصغيرة" تمثل طوق النجاة لأطفال يعانون أمراضا قلبية تحتاج إلى تدخل طبي متخصص بينما تواجه أسرهم صعوبة في تحمل تكاليف العلاج، مشيرا إلى أن الجمعية عملت على إيصال الخدمة الطبية إلى الأطفال في بلدانهم من خلال تسيير تلك الحملات بشكل مستمر على مدار العام في الكثير من الدول حول العالم بدلا من تحميل الأسر أعباء السفر وتكاليف العلاج خارج أوطانهم.

وأضاف أن الوصول إلى هذه الحالات يبدأ من تحديد الأطفال الذين يحتاجون إلى التدخل الطبي ثم دراسة حالاتهم وتجهيزهم للعمليات وصولا إلى إجراء التدخلات اللازمة ومتابعتها ضمن الإمكانات المتاحة لكل حملة، وهو ما جعل المشروع يمتد عاما بعد آخر ليشمل أعدادا متزايدة من الأطفال في دول مختلفة، مشيرا إلى أن برامج الحملة تغطي دول متعددة ضمن خارطة المساعدات الخارجية للجمعية بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى جانب مكاتب الجمعية ووفودها في الدول التي تستضيف الحملات.

وثمن الشيخ صقر القاسمي، جهود الفريق الطبي المتطوع وكل من أسهم في تنفيذ الحملات و كذلك الدعم الذي قدمه المحسنون للحملة.