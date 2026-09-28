تدوير تطلق «ECORUN» في جزيرة الحديريات نوفمبر

أبوظبي في 28 سبتمبر/وام/ أعلنت مجموعة تدوير أنها ستطلق في الأول من نوفمبر المقبل، أول نسخة خارجية من فعالية "ECORUN" المجتمعية، التي تتضمن سباقات لمسافات 3 و5 و10 كيلومترات، بجوائز مالية إجمالية تبلغ 100 ألف درهم، إلى جانب مجموعة متنوعة من المكافآت.

وأشارت إلى أن الفعالية التي تقام في في جزيرة الحديريات، تتضمن أيضا افتتاح قرية "ECORUN" للجمهور مجاناً، والتي تقدم عروضاً ترفيهية مباشرة وأنشطة عائلية وفعاليات للشركاء وتجارب تركز على الاستدامة والصحة والعافية.

وتستند هذه النسخة الموسعة إلى النجاح الذي حققته النسخة السابقة، بمشاركة أكثر من 740 شخصاً من أكثر من 55 جنسية، ما يعكس اتساع الحضور المجتمعي للفعالية ودورها المتنامي في ترسيخ أنماط حياة نشطة ومستدامة.

وقال عبدالواحد جمعة، المدير التنفيذي للاتصال والتوعية في مجموعة "تدوير" إن تنظيم "ECORUN" للمرة الأولى في موقع خارجي، يعكس النمو المتواصل للفعالية والتزام المجموعة بتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية، من خلال الجمع بين النشاط البدني والوعي البيئي والممارسات المستدامة، الأمر الذي يسهم في ترجمة الوعي إلى سلوك عملي يدعم جودة الحياة ويدفع عجلة الاقتصاد الدائري في أبوظبي.

وتُقام سباقات 5 و10 كيلومترات ضمن فئات تنافسية، مع اعتماد نظام احترافي لقياس الزمن وإصدار النتائج الرسمية، فيما يتنافس المشاركون المؤهلون على حصة من مجموع الجوائز.

أما فئة 3 كيلومترات، فتقدم تجربة مجتمعية ممتعة وشاملة تتيح للعائلات والأطفال وأصحاب الهمم والمشاركين من مختلف مستويات اللياقة البدنية، المشي أو الركض الخفيف أو الجري وفق الوتيرة التي تناسبهم.

وتوفر قرية "ECORUN"، تجربة متكاملة تتجاوز أجواء السباقات، وتشمل الترفيه العائلي وأنشطة الاستدامة وجلسات اللياقة البدنية والعافية وفعاليات الشركاء، إلى جانب خيارات متنوعة من الأطعمة الصحية.

وتستخدم في الفعالية، مواد قابلة لإعادة الاستخدام أو معاد تدويرها أو مورّدة من مصادر مسؤولة، بجانب توفير محطات مخصصة لفرز النفايات وإعادة التدوير، فضلاً عن اتخاذ تدابير للحد من المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام.