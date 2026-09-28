مجلس شباب قضاء الشارقة يستعرض مسيرة المرأة الإماراتية

الشارقة في 28 سبتمبر /وام/ نظّم مجلس شباب دائرة القضاء بالشارقة، اليوم، في مقر الدائرة، جلسة حوارية بعنوان "هي الأثر" في إطار الاحتفالات بيوم المرأة الإماراتية .

وشاركت في الجلسة كل من المحامية كفاح الزعابي وموزة الشحي، مديرة إدارة الإرشاد الأسري في مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية، والدكتورة أمينة المرزوقي، نائب المدير لشؤون الطلبة والأفرع بجامعة الشارقة، والدكتورة عائشة الحوسني، رئيسة جلسات التوجيه الأسري بدائرة القضاء، والدكتورة رقية الأميري، رئيسة قسم علوم الأحياء البحرية بجامعة خورفكان.

وتناولت الجلسة ثلاثة محاور رئيسية ركزت على دور المرأة في الأسرة وصناعة الأجيال وحضورها في المجالات العلمية والأكاديمية وتطور مشاركتها في المجال القانوني ومهنة المحاماة إلى جانب استعراض تجارب المشاركات ومسيرتهن المهنية.

وشهدت الجلسة حواراً وتبادلاً للتجارب والخبرات .