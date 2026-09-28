أندية أبوظبي التخصصية تعزز الرياضة الإماراتية بالمواهب والإنجازات

أبوظبي في 28 سبتمبر /وام/ قدمت الأندية التخصصية في أبوظبي، خلال خمسة أعوام، نموذجاً متقدماً لتطوير الرياضات الأولمبية، عبر منظومة متكاملة تقوم على التخصص في التدريب، واكتشاف المواهب، وصناعة الأبطال، وتوفير بيئة رياضية احترافية تسهم في إعداد أجيال قادرة على تمثيل دولة الإمارات في المحافل الإقليمية والقارية والدولية.

وأسهم هذا النموذج في تعزيز حضور الرياضيين الإماراتيين في المنافسات الخارجية، ودعم المنتخبات الوطنية بعناصر واعدة، بما يجسد رؤية إمارة أبوظبي في بناء منظومة رياضية مستدامة ترتكز على الاستثمار في الإنسان، وتطوير الكفاءات الوطنية، وإعداد أبطال قادرين على مواصلة مسيرة الإنجازات.

وجاء تأسيس الأندية بقرار من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، في الأول من نوفمبر 2021، بإنشاء 6 أندية متخصصة هي: أبوظبي للمبارزة، وألعاب القوى، ورفع الأثقال، والقوس والسهم، والرياضات المائية، وكرة المضرب، في خطوة شكلت تحولاً نوعياً في مسيرة تطوير القطاع الرياضي بالإمارة، ورسخت نهجاً جديداً يعتمد على التخصص في إعداد الرياضيين، وتوفير بيئة تدريبية متكاملة، بما يعزز فرص اكتشاف المواهب وتنميتها وفق أفضل الممارسات الفنية والإدارية.

ونجحت هذه الأندية، خلال السنوات الخمس الماضية، في بناء قاعدة واسعة من اللاعبين واللاعبات في عدد من الرياضات الأولمبية، وتحولت إلى منصات متخصصة لاكتشاف المواهب وصقلها، مع تسجيل حضور بارز في البطولات المحلية والدولية، ورفد المنتخبات الوطنية برياضيين حققوا نتائج متميزة في المحافل الخليجية والعربية والآسيوية والدولية.

ويبرز نادي أبوظبي لألعاب القوى كأحد أهم نماذج النجاح ضمن مشروع الأندية التخصصية، بعدما أنهى الموسم الرياضي 2025-2026 بحصيلة بلغت 217 ميدالية و30 كأساً، إلى جانب تحطيم 25 رقماً قياسياً على مستوى الدولة، فيما أحرز لاعبوه 28 ميدالية مع المنتخب الوطني في البطولات العربية والخليجية والآسيوية، في إنجاز يعكس التطور الفني الذي حققه النادي، وكفاءة برامجه التدريبية، وفاعلية خططه في إعداد الرياضيين للمنافسة على أعلى المستويات.

وشهد النادي تطوراً فنياً لافتاً، مع تحسين 91 لاعباً ولاعبة أرقامهم الشخصية، وانضمام 7 لاعبين إلى المنتخب الوطني، واختيار 11 لاعباً ولاعبة ضمن برنامج لجنة النخبة بوزارة الرياضة، إضافة إلى اختيار 9 لاعبين ولاعبات من دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي للمشاركة في البطولات الدولية.

وواصل النادي حضوره القاري خلال شهر سبتمبر الجاري بحصد 8 ميداليات في بطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى في مسقط، بواقع ذهبيتين و4 فضيات وبرونزيتين، بما يعكس استمرارية النتائج الإيجابية وتطور مستوى اللاعبين واللاعبات.

وفي الرياضات المائية، طور نادي أبوظبي للرياضات المائية منظومته من خلال الدمج بين التدريب والمنافسات والرعاية الصحية والتأهيل الأكاديمي، عبر إبرام عدد من الاتفاقيات الداعمة لهذا التوجه، بما يوفر منظومة متكاملة لإعداد الرياضيين في الجوانب الفنية والعلمية.

وبرز من بين لاعبي النادي السباح حسين شوقي، الذي أحرز الميدالية البرونزية للإمارات في دورة الألعاب الخليجية بالدوحة، إلى جانب مواصلته واللاعبة أداورا أوبارا، مسيرتهما الرياضية والأكاديمية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وفي الدراجات الهوائية، توج نادي أبوظبي للدراجات بدرع التفوق العام للموسم الرياضي 2025-2026، بعد نتائجه المتميزة على مدار الموسم، مع مواصلة دعمه للسباقات المجتمعية باعتبارها رافداً أساسياً لاكتشاف المواهب وتوسيع قاعدة الممارسين للعبة، كما يشارك لاعب النادي والمنتخب الوطني حارب خميس المرزوقي، في بطولة العالم 2026 بكندا، في سباقي الفردي ضد الساعة والفردي العام لفئة تحت 23 عاماً، بما يعكس استمرار حضور لاعبي النادي في أبرز البطولات العالمية.

وامتدت إنجازات الأندية التخصصية إلى المبارزة ورفع الأثقال؛ إذ أحرز خليفة الكعبي، لاعب نادي أبوظبي للمبارزة، الميدالية الفضية في منافسات سلاح الفلوريه ببطولة السعودية الكبرى، فيما تصدر النادي بطولة أبوظبي الدولية للمبارزة التي شهدت مشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة، وهو ما يعكس اتساع قاعدة المشاركة وقوة المنافسة في البطولة.

وفي رفع الأثقال، حصد نادي أبوظبي 5 ميداليات في بطولة "رايزنج الفجيرة" بواقع 3 ذهبيات وفضية وبرونزية، إضافة إلى ميداليتين، ذهبية وفضية، في منافسات "ألعاب الماسترز – أبوظبي 2026"، مؤكداً حضوره التنافسي في البطولات المختلفة.

وقال خالد راشد الزعابي، رئيس نادي أبوظبي لألعاب القوى، إن الأندية التخصصية أسهمت في بناء قاعدة مستدامة للرياضات الأولمبية، مشيراً إلى أن الإنجازات التي تحققت، وفي مقدمتها 217 ميدالية و30 كأساً و25 رقماً قياسياً خلال موسم واحد، تعكس نجاح منظومة العمل والتخطيط، والتطور المستمر في مستويات اللاعبين واللاعبات، مؤكداً مواصلة التركيز خلال المرحلة المقبلة على اكتشاف المواهب، والاهتمام بالفئات السنية، وإعداد أبطال قادرين على تمثيل المنتخبات الوطنية في البطولات القارية والدولية.

من جانبه، أوضح حميد الهوتي، رئيس نادي أبوظبي للرياضات المائية، أن المشروع التخصصي أرسى منظومة متكاملة لإعداد الرياضيين، تجمع بين التطوير الفني والتحصيل الأكاديمي والرعاية الصحية، بما يسهم في بناء شخصية الرياضي بشكل متكامل، مؤكداً مواصلة دعم المنتخبات الوطنية واكتشاف المواهب وفق برامج طويلة المدى، بما يضمن إعداد جيل جديد قادر على المنافسة ورفع علم الدولة في المحافل الدولية.

بدوره، أكد النخيرة الخييلي، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية، أن السباقات المجتمعية تمثل قاعدة رئيسية لاكتشاف المواهب وتوسيع قاعدة الممارسين، مشيراً إلى أن التتويج بدرع التفوق العام للموسم الرياضي 2025-2026 يعكس ثمرة العمل المتواصل للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، ويؤكد نجاح النهج الذي يتبعه النادي في تطوير رياضة الدراجات الهوائية، وتعزيز تنافسيتها، وإعداد عناصر وطنية قادرة على مواصلة الإنجازات وتمثيل الإمارات بأفضل صورة في البطولات الإقليمية والدولية.