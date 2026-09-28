فهد التركي: صندوق النقد العربي يعزز دوره في دعم الاقتصادات العربية

أبوظبي في 28 سبتمبر/ وام/ أكد سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن الصندوق يستعد لمرحلة جديدة لتعزيز دوره في دعم الاقتصادات العربية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والمالية بعد 50 عاماً من العمل.

وقال التركي في تصريح لـ " وام "، على هامش الاحتفال باليوبيل الذهبي للصندوق في أبوظبي، إن استراتيجية المرحلة المقبلة تتضمن مضاعفة رأس المال في أكبر زيادة بتاريخ الصندوق إلى جانب تطوير أدوات التمويل والمساعدة الفنية وتعزيز دوره شريكا فكريا للدول العربية.

وأوضح أن الصندوق يعمل على تعزيز مرونته وتطوير خدماته للتعامل مع المستجدات الاقتصادية والحد من آثارها مشيراً إلى دوره أمانة فنية لمجالس وزراء المالية العرب ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بما يدعم تنسيق الرؤى الاقتصادية والمالية.

وأشار إلى أن منصة " بنى" للمدفوعات العربية عبر الحدود تسهم في دعم التجارة البينية والمدفوعات والتحويلات المالية، مؤكدا التطلع إلى توسيع خدماتها وتعزيز الربط بين الدول العربية والدول خارج المنطقة بما يرسخ دور الصندوق في دعم التكامل الاقتصادي والمالي العربي ومواكبة احتياجات الدول الأعضاء خلال المرحلة المقبلة.