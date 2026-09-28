لبنى القاسمي: نهج "أم الإمارات" ركيزة في ترسيخ قيم الانتماء والإخلاص والارتقاء بالمجتمع

أبوظبي في 28 سبتمبر/وام/ أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، أن نهج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، يمثل نموذجاً راسخاً في بناء المجتمع الإماراتي وتعزيز قيم الوطنية والإخلاص والانتماء، مشيرة إلى أن مبادرات سموها امتدت لتشمل رعاية الأسرة والمجتمع، وأسهمت في ترسيخ مكانة دولة الإمارات ونموذجها التنموي.

وقالت معاليها، لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش ندوة «على نهج أم الإمارات» التي نظمها الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية، إن المشاركة في الندوة تمثل فرصة لتسليط الضوء على الدور التاريخي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في تأسيس منظومة العمل المجتمعي والأسري في دولة الإمارات، واستعراض مبادرات سموها الكريمة التي لم تقتصر على رعاية الأسر داخل المؤسسات المعنية، بل امتدت لتشمل مختلف فئات المجتمع.

وأضافت أن دولة الإمارات تفخر بما تأسست عليه من قيم ومبادئ وطنية أصيلة، وما أرسته القيادة الرشيدة من نهج قائم على الإخلاص والانتماء والتفاني في خدمة الوطن، مؤكدة أن إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونهج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، يشكلان مصدر إلهام للأجيال المتعاقبة، ويعكسان منظومة من القيم والمبادئ المتجذرة في وجدان المجتمع الإماراتي.

وأشارت معاليها إلى أن هذه القيم، وفي مقدمتها الانتماء والإخلاص والمحبة والاجتهاد، تمثل دعائم أساسية في مسيرة تطور المجتمع وارتقائه، وتسهم في تعزيز تميز دولة الإمارات ومكانتها بين دول العالم، وترسيخ نموذجها الحضاري القائم على التلاحم المجتمعي والعمل من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً.