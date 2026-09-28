الاتحاد الأوروبي يدعم آلية للتهديدات الهجينة مكملة لدور الناتو

بروكسل في 28 سبتمبر/ وام/ أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، أن وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي أيدوا مواصلة العمل على بروتوكول أوروبي للاستجابة للتهديدات الهجينة، مع التشديد على ضرورة أن يكون مكملاً لجهود حلف شمال الأطلسي «الناتو» وليس مكرراً لها.

وقالت كالاس عقب اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل إن عدداً من الوزراء شددوا على ضرورة تحقيق «تكامل كامل مع الناتو»، مضيفة: «لا ننشئ شيئاً إضافياً، بل يجب أن يعمل هذا جنباً إلى جنب» مع الحلف.

وأوضحت أن اجتماع الاثنين كان نقاشاً أولياً، ولم تحدد عدد الدول الـ27 التي أبدت تأييدها للآلية، مشيرة إلى أن جميع الوزراء لم يتدخلوا في النقاش.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد طرحت في سبتمبر الماضي مقترح «بروتوكول أمني للطوارئ» لمساعدة الدول الأعضاء على تنسيق استجابتها بسرعة عند رصد تهديد هجين. ويأتي البروتوكول ضمن استراتيجية أمنية جديدة للاتحاد الأوروبي، من المتوقع نشرها قبل نهاية العام.

وقالت فون دير لاين إن الآلية ستكون بمثابة «المادة الرابعة الخاصة بأوروبا»، في إشارة إلى آلية التشاور في الناتو عندما تتعرض سلامة أراضي دولة عضو أو استقلالها السياسي أو أمنها للتهديد.

وأكدت كالاس أن البروتوكول الأوروبي المقترح يختلف عن المادة الرابعة للناتو، موضحة أن الأخيرة لا تفرض بحد ذاتها اتخاذ إجراء، بينما يهدف البروتوكول الأوروبي إلى تحديد الأدوات التي يمكن استخدامها لمواجهة أعمال عدائية لا تصل إلى مستوى الهجوم المسلح المشمول بالمادة الخامسة للناتو.

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