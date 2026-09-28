ندوة «على نهج أم الإمارات» تبرز تمكين المرأة وتماسك الأسرة الإماراتية

أبوظبي في 28 سبتمبر /وام/ ألقت ندوة «على نهج أم الإمارات» التي نظمها الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية

القيم التي نشأت عليها الأجيال الإماراتية، وفي مقدمتها تمكين المرأة والأسرة، والحفاظ على تماسك المجتمع وقوته.

وأكدت مشاركات بالندوة على الدور التاريخي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في تأسيس منظومة العمل المجتمعي والأسري في دولة الإمارات.

وقالت الإعلامية شيخة الجابري إن نهج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك يشكل مساراً راسخاً لتمكين المرأة وتعزيز دور الأسرة في بناء مجتمع متماسك، وصون القيم الأصيلة والهوية الوطنية، مشيرة إلى أن هذا النهج يمثل خطة عمل للمستقبل، بما يحمله من مبادئ وقيم قادرة على إلهام الأجيال المتعاقبة وتوجيهها نحو الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الوطنية.

وقالت إن ندوة "على نهج أم الإمارات" مبادرة مهمة لتعزيز القيم التي نشأت عليها الأجيال الإماراتية، والتي تؤمن بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وفي مقدمتها تمكين المرأة والأسرة، والحفاظ على تماسك المجتمع وقوته.

وأضافت أن نهج أم الإمارات يحمل رسائل ومضامين عميقة للأجيال الجديدة، ويشكل دليلاً عملياً يعزز وعي الشباب بالقيم الوطنية والاجتماعية، ويرسخ ارتباطهم بهويتهم ومجتمعهم، بما يسهم في توجيه طاقاتهم نحو مسارات إيجابية تخدم حاضر الوطن ومستقبله.

وأشارت إلى أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، تعد من أبرز الشخصيات الداعمة للمرأة والمؤمنة بدور الأسرة في بناء المجتمع، لافتة إلى أن رؤيتها أسهمت في ترسيخ نموذج مجتمعي متلاحم، يحافظ على القيم الأصيلة والتراث والهوية الوطنية، ويواكب في الوقت ذاته متطلبات التطور والتنمية.

وأكدت أن مبادرة "على نهج أم الإمارات" التي أطلقتها مؤسسة التنمية الأسرية، تستحق أن تكون حاضرة في المؤسسات المختلفة، وأن تنتقل مضامينها إلى الأجيال الجديدة، لتعريفهم بفكر سموها ورؤيتها في بناء الإنسان والأسرة والمجتمع، والاستفادة من تجربتها الملهمة في دعم مسيرة التنمية الشاملة.

وأوضحت أن ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات ومكانة متقدمة جاء امتداداً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه وهو نهج استمر في ظل القيادة الرشيدة .