النيابة العامة تشارك بجلسة مكافحة المخدرات في مؤتمر الأمم المتحدة بأبوظبي

أبوظبي في 28 سبتمبر/ وام/ شاركت النيابة العامة للدولة في جلسة حوارية بعنوان «تعزيز الاستجابة في مجال مكافحة المخدرات: من الوقاية والعلاج إلى خفض عرض المخدرات وتعزيز السلامة العامة»، نظمها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي.

ومثّل النيابة العامة في الجلسة الدكتور سعيد الأحبابي، وكيل نيابة في نيابة المخدرات الاتحادية، حيث تناول أهمية بناء استجابة متكاملة لمخاطر المخدرات، تجمع بين الوقاية والتوعية والعلاج، وجهود خفض العرض وإنفاذ القانون، بما يعزز حماية المجتمع والسلامة العامة.

وأكدت النيابة العامة على أهمية فهم العوامل المؤثرة في الطلب على المخدرات عند تطوير السياسات وبرامج الوقاية، والاستفادة من تبادل الخبرات والتنسيق بين الجهات المعنية لرفع فاعلية التدخل المؤسسي.

وتأتي مشاركة النيابة العامة للدولة في الجلسة تأكيداً لدورها في دعم الجهود الوطنية المشتركة لمكافحة المخدرات، والإسهام بخبرتها القضائية في النقاشات الرامية إلى تطوير استجابات أكثر فاعلية واستدامة .