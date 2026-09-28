النائب العام للاتحاد يبحث تعزيز التعاون القضائي مع نظيره السويسري ومساعد النائب العام الكازاخستاني

أبوظبي في 28 سبتمبر/ وام/ عقد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، لقاءين مع النائب العام السويسري الدكتور شتيفان بلاتلر ومساعد النائب العام في جمهورية كازاخستان أسخات جوما علي ، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي.

وبحث معاليه مع النائب العام السويسري سبل توسيع التعاون القضائي وتبادل الخبرات في مواجهة الجرائم المتطورة ، كما تناول لقاؤه مع مساعد النائب العام الكازاخستاني تعزيز التنسيق بين مؤسسات الادعاء العام وتطوير قنوات التعاون في القضايا العابرة للحدود.

وتأتي اللقاءات في إطار جهود النيابة العامة للدولة لتعزيز شراكاتها القضائية الدولية ودعم العمل المشترك في مواجهة الجريمة.