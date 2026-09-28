وزير المالية السوري: الإمارات تدعم العمل العربي المشترك في القطاعات كافة

أبوظبي في 28 سبتمبر /وام/ أكد محمد يسر برنية، وزير المالية السوري، حرص بلاده على المشاركة في اجتماعات مجلس وزراء المالية العرب مشيدا بحسن استضافة دولة الإمارات ودعمها للمؤسسات العربية.

وقال برنية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش الاجتماعات والاحتفال باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي في أبوظبي، إن المناسبة تمثل فرصة للاحتفاء بمسيرة الصندوق على مدى 50 عاما، مشيراً إلى ما شهدته مسيرته ومسيرة مجلس وزراء المالية العرب من تطور على مدى السنوات الماضية.

وأضاف أن المشاركة أتاحت فرصة لإجراء نقاشات مع المسؤولين في وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي وعدد من المؤسسات في الدولة، معربا عن تفاؤله بتطور العلاقات بين سوريا والإمارات خاصة في المجالات الاقتصادية والمالية بما يعود بالفائدة على البلدين.