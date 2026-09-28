نائبة رئيس الإدارة الرئاسية في أوزبكستان تشيد باستضافة الإمارات مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية

أبوظبي في 28 سبتمبر /وام/ أكدت نوديرا خاكيموفا، نائبة رئيس الإدارة الرئاسية في جمهورية أوزبكستان، نجاح دولة الإمارات في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية "أبوظبي 2026"، وأهمية دوره في تعزيز تبادل الخبرات.

وقالت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام": "نهنئ دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة المؤتمر في أبوظبي، والتنظيم المميز للفعاليات المختلفة على مدار أيام انعقاده".

وأشارت إلى أن سعيدة ميرزيوييفا، رئيسة الإدارة الرئاسية في جمهورية أوزبكستان، ألقت كلمة خلال الجزء رفيع المستوى من المؤتمر.

وأضافت أن وفد بلادها شارك اليوم في فعالية جانبية مهمة ركزت على توظيف التكنولوجيا لدعم ريادة المرأة، مشيرة إلى أن أوزبكستان تتطلع، بصفتها الدولة المضيفة للدورة المقبلة، إلى العمل بشكل وثيق مع دولة الإمارات.