انطلاق منتدى مصر للتعدين بمشاركة مستثمرين دوليين

القاهرة في 28 سبتمبر/ وام/ انطلقت اليوم فعاليات النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين بالعاصمة الجديدة، بمشاركة مستثمرين وشركات تعدين محلية وإقليمية ودولية، ووزراء ومسؤولين في قطاع التعدين من عدد من الدول.

افتتح الحدث الذي يستمر يومين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي .

وأكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أن بلاده تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6%، وزيادة الاستثمارات والتوسع في مشروعات التصنيع وتعظيم القيمة المضافة.

وقال إن الأشهر الثلاثة الأولى منذ إطلاق نظام طرح القطاعات التعدينية بنظام المناطق المفتوحة في يونيو الماضي شهدت تقدم 119 شركة، بينها أكثر من 14 شركة أجنبية قدمت 403 عروض على 118 قطاعًا من إجمالي 335 قطاعًا مطروحًا على مساحات تقارب 45 ألف كيلومتر مربع، تشمل فرصًا للبحث والاستكشاف عن الذهب والفوسفات والتلك والكاولين وغيرها من الخامات والمعادن.

وأشار إلى أن موقع مصر ضمن نطاق الدرع العربي النوبي يوفر فرصًا لاستكشاف الذهب والنحاس والنيكل والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة.

وأوضح أن مصر تعمل على زيادة مرونة إسناد المناطق التعدينية وتطوير اتفاقيات استغلال الذهب وتوفير قاعدة بيانات جيولوجية أكثر شمولًا، بما يدعم جذب الاستثمارات وخفض مخاطر وتكاليف البحث والاستكشاف.

وفي مجال تعظيم القيمة المضافة، أشار بدوي إلى تنفيذ ثمانية مشروعات صناعية جديدة للاستفادة من خام الفوسفات، من بينها المرحلة الأولى من مجمع حامض الفوسفوريك بأبوطرطور، باستثمارات تصل إلى 650 مليون دولار وطاقة إنتاجية تبلغ 250 ألف طن سنويًا، والمقرر بدء إنتاجه عام 2028.

وأكد بدوي ترحيب مصر بالاستثمارات التعدينية والشراكات طويلة الأجل ونقل المعرفة والتكنولوجيا، بما يسهم في زيادة الإنتاج والصادرات وتعظيم القيمة المضافة.

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