"لجنة قفز الحواجز" في اتحاد الفروسية تستعرض تحديثات القوانين الدولية

أبوظبي في 28 سبتمبر /وام/ استعرضت لجنة قفز الحواجز في اتحاد الإمارات للفروسية والسباق مع ممثلي أندية الفروسية والفرسان، الاستعدادات للموسم الجديد ومواكبة المستجدات الفنية والتنظيمية.

وترأس سلطان اليحيائي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة قفز الحواجز، الاجتماع أمس بنادي الشارقة للفروسية، وتطرق إلى تحديثات القوانين، واللوائح المعتمدة من الاتحاد الدولي، وآليات تطبيقها بما يضمن وضوح المتطلبات، وتعزيز كفاءة المنافسات والارتقاء بمستوياتها الفنية.

وقال اليحيائي إن الاجتماع يأتي في إطار الحرص على تعزيز التواصل المباشر مع الأندية والفرسان والاستماع إلى ملاحظاتهم، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود لضمان أفضل جاهزية للموسم الجديد.

وأكد حرص الاتحاد على الوقوف على التحديات، والعمل على تيسير الإجراءات وتذليل العقبات، بما يضمن انطلاقة قوية للموسم الجديد، لأن الهدف الأساسي هو توفير بيئة مناسبة لتطوير الفرسان وتأهيلهم، بما يمكنهم من المنافسة بكفاءة في البطولات المحلية والدولية.