اتحاد الرياضة للجميع يختتم بطولة فردي "الفوسبول" بدبي

دبي في 28 سبتمبر /وام/ أسفرت منافسات بطولة دبي للفوسبول "بيبي فوت" لفئة الفردي عن فوز أيمن أوغلي، بالمركز الأول، ومقداد السويدي، بالمركز الثاني، ومحمد مراد، بالمركز الثالث.

وشهدت البطولة التي نظمها اتحاد الإمارات للرياضة للجميع أمس، في "مركز أيزون"، بدبي مشاركة 20 لاعبا ضمن الاستعدادات لمشاركة الإمارات في البطولة الخليجية المقررة نوفمبر المقبل في دبي.

وأكد اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، استمرار المنافسات على مدار الأسبوع، للارتقاء بمستويات اللاعبين، تمهيدا لاختيار العناصر المرشحة للمشاركة مع المنتخب الوطني في البطولة الخليجية.