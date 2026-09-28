غوتيريش يدعو إلى إجراءات ملموسة لمكافحة العنصرية والتمييز

نيويورك في 28 سبتمبر /وام/ دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى تكثيف الجهود الدولية لمكافحة العنصرية والتمييز بجميع أشكالهما، مؤكدا أن القضاء على التمييز العنصري وتعزيز الكرامة وحقوق الإنسان والمساواة مسؤولية مشتركة وضرورة أخلاقية.

وأكد غوتيريش، في كلمته التي ألقاها اليوم الاثنين خلال الاجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لإعلان وبرنامج عمل ديربان، على أن مهمة مكافحة العنصرية باتت اليوم أكثر إلحاحا مقارنة بما كانت عليه عند اعتماد الإعلان قبل 25 عاما.

وأوضح أن العنصرية لا تزال تسمم المجتمعات، وتعمق أوجه عدم المساواة، وتحرم الناس من حقوقهم وحرياتهم الأساسية، مشيرا إلى ارتباطها بإرث الاستعمار والاستعباد والقمع المتجذر.

وأضاف أن العنصرية تتخذ أشكالا متعددة، من أوجه عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية داخل القارات وفيما بينها، إلى القوانين والسياسات والمؤسسات التي تميز ضد الأشخاص بسبب العرق أو الدين أو اللون أو الأصل أو المنشأ الوطني أو الإثني.

وأشار إلى ما يواجهه الأشخاص من أصول إفريقية والشعوب الأصلية والمهاجرين واللاجئين والأقليات من انتهاكات يومية للكرامة والحقوق والأمن وتكافؤ الفرص، محذرا في الوقت نفسه من دور الأدوات والتقنيات الرقمية في توسيع نطاق خطاب الكراهية والمعلومات المضللة وترسيخ الأكاذيب والصور النمطية الضارة وتأجيج العنف والانتهاكات.

وأكد الأمين العام أن مواجهة هذه التحديات تتطلب الوحدة والعمل الملموس، داعيا الحكومات إلى تعزيز قوانين مكافحة التمييز والمساواة وتطبيقها بفعالية، ودعم المؤسسات المعنية في إنفاذها، وبذل كل جهد لتفكيك التمييز المنهجي والاستثمار في مجتمعات شاملة ومتساوية.

وشدد على أن المسؤولية لا تقع على الحكومات وحدها، داعيا الشركات إلى احترام الحق في المساواة وعدم التمييز ومنع أشكال التمييز المباشر وغير المباشر، وتهيئة أماكن عمل تتيح لجميع الأشخاص الإسهام بمواهبهم وأفكارهم.

كما حث شركات التكنولوجيا على تحديد أوجه التحيز في أنظمة الذكاء الاصطناعي والتخفيف منها ومعالجتها، وضمان أن تسهم التقنيات الرقمية في تعزيز المساواة والشمول والعدالة الرقمية بدلا من تقويضها.

وقال غوتيريش إن الأجيال الشابة تدفع بمبادئ الكرامة والعدالة والمساواة إلى الأماكن التي تتحدد فيها ملامح مستقبلها، بما في ذلك الفصول الدراسية والمجتمعات وأماكن العمل ومختبرات التكنولوجيا والمنصات الرقمية.

ودعا إلى مواجهة الآثار المستمرة للاستعباد والاستعمار والتمييز العنصري من خلال تدابير ملموسة لتحقيق العدالة التعويضية، تستند إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدا ضرورة أن يكون العقد الدولي الثاني للمنحدرين من أصل إفريقي عقدا للتغيير الملموس، ودعا إلى التصديق العالمي على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وتنفيذها بالكامل.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة، على مواصلة العمل من أجل صون كرامة وحقوق وانتماء جميع الناس، ورفض الظلم، وبناء مجتمعات لا مكان فيها للعنصرية والتمييز.