195 سباحاً في البطولة التحضيرية الرابعة للسباحة بنادي الذيد

الشارقة في 29 سبتمبر/ وام/ تصدر نادي الذيد منافسات البطولة التحضيرية الرابعة للسباحة للناشئين، التي أقيمت على مسبح النادي بمشاركة 195 سباحاً مثلوا 7 أندية من إمارة الشارقة، وجاء نادي الحمرية في المركز الثاني، يليه نادي الشارقة، ثم أندية دبا الحصن ومليحة والمدام والبطائح.

وشهدت منافسات البطولة تنافساً قوياً بين السباحين، الذين تم توزيعهم على 5 فئات عمرية، شملت الأولى سباحي 7 و8 سنوات، والثانية 9 و10 سنوات، والثالثة 11 و12 سنة، والرابعة 13 و14 سنة، والخامسة 15 و16 سنة.

وتضمنت البطولة 53 سباقاً في منافسات الفردي والتتابع، وشملت سباقات السباحة الحرة والظهر والصدر والفراشة والمتنوع، فيما بلغ إجمالي المشاركات الفردية المسجلة 432 مشاركة.