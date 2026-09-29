طرق دبي تطبق نظاماً ذكياً جديداً لاختبارات القيادة

دبي في 29 سبتمبر / وام / تواصل هيئة الطرق والمواصلات في دبي تطوير منظومة خدمات ترخيص السائقين وتوظيف أحدث التقنيات الذكية، من خلال تطبيق الجيل الجديد من نظام فحص الساحة الذكي (Smart Test System - STS) .

ويهدف النظام إلى تعزيز دقة وحيادية التقييم، ورفع مستويات الشفافية والعدالة، وتحسين تجربة المتعاملين، إضافة إلى تعزيز السلامة المرورية من خلال رصد السلوكيات والممارسات المرتبطة بالسلامة أثناء الاختبار، والتدخل الوقائي عند رصد مخاطر محتملة.

وقال سلطان الأكرف، مدير إدارة ترخيص السائقين في مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: “يمثّل تطوير الجيل الجديد من نظام فحص الساحة الذكي خطوة متقدمة في مسيرة التحوّل الذكي التي تنتهجها الهيئة لتطوير خدمات ترخيص السائقين، من خلال توظيف التقنيات الحديثة في عمليات الفحص والتقييم. ويهدف النظام إلى ضمان تقييم أداء المتدربين وِفق معايير موحدة ودقيقة، بعيداً عن التفاوت في التقييم، بما يعزّز ثقة المتعاملين في نتائج الاختبارات ويضمن حصولهم على تجربة أكثر شفافية ووضوحاً”.

وأضاف : “لا يقتصر النظام على أتمتة عملية احتساب النتائج، وإنما يوفّر منظومة متكاملة لمراقبة وتحليل أداء المتدرب أثناء تنفيذ مختلف المناورات، وإظهار الأخطاء المسجلة بصورة مرئية وواضحة، بما يتيح للمتعامل فهم أسباب النتيجة والجوانب التي تحتاج إلى تحسين. كما تعزّز تقنيات السلامة الذكية المستخدمة في النظام حماية المتدربين أثناء الاختبار، من خلال أنظمة منع الاصطدام والكبح الطارئ الوقائي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يسهم في الحد من احتمالية وقوع الحوادث أثناء الاختبار، وتحويل عملية الفحص إلى بيئة أكثر أماناً وتحكّماً، مع التركيز على الوقاية من المخاطر قبل تطورها إلى حوادث”.

ويعتمد الجيل الجديد من النظام على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة داخل مركبة الفحص ويراقب مدى التزام المتدرب بمعايير الفحص والسلامة.وفي إطار تعزيز منظومة السلامة، جرى تطوير نظام الكبح الآلي الوقائي داخل مناطق الاختبار، بما يتيح التدخل تلقائياً عند رصد حالات قد تؤدي إلى اصطدام أو تنطوي على مخاطر محتملة أثناء الفحص.