الحرس الوطني والدرك الوطني الفرنسي يبحثان تعزيز التعاون

أبوظبي في 29 سبتمبر/ وام/ استقبل سعادة اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، في مكتبه بقيادة الحرس الوطني، الفريق أول صامويل ديويوي، المفتش العام للقوات المسلحة للدرك الوطني الفرنسي .

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وسبل تطويرها وتعزيزها، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم مجالات التنسيق والتعاون بين الجانبين.

كما استعرض الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحثا آفاق تطوير التعاون بما يخدم الأهداف المشتركة، ويعزز العلاقات الثنائية بين الحرس الوطني والدرك الوطني الفرنسي.