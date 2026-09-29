الاتحاد للطيران تستعرض مزايا طائرة A321LR في "ليفكس 2026"

أبوظبي في 29 سبتمبر/ وام / استعرضت شركة الاتحاد للطيران، خلال مشاركتها في النسخة الأولى من معرض جودة الحياة والاستثمار "ليفكس 2026"، جهودها بهدف تحسين جودة السفر للمسافرين وتعزيز تجربتهم.

وعرضت مزايا طائرة "A321R" التي توفر تجربة سفر متقدمة وتتميز بسرعة ملاحية تصل إلى 960 كيلومتراً في الساعة، فيما يبلغ مداها الأقصى 6,300 كيلومتر، أي ما يعادل 4,000 ميل بحري.

وتخدم طائرة "A321LR" عدداً من الوجهات الدولية البارزة ضمن شبكة الاتحاد للطيران انطلاقاً من مطار زايد الدولي في أبوظبي، من أبرزها باريس، وزيورخ، وأمستردام، وبانكوك، وبوكيت، ونيو دلهي، ومومباي.

وقالت مريم المسماري، مديرة مبيعات القطاع الحكومي في الاتحاد للطيران، لـ"وام"، إن مشاركة الشركة في معرض "ليفكس 2026" تأتي لاستعراض أبرز المنتجات والابتكارات التي توصل إليها عالم الطيران، والتي استحدثتها الشركة بهدف تحسين جودة السفر للمسافرين وتعزيز تجربتهم.

وأضافت أن الاتحاد للطيران تستعرض، عبر منصتها في المعرض، مجموعة من المنتجات والابتكارات في عالم السفر، بما يعكس توجه الشركة نحو تطوير تجارب سفر متقدمة تلبي تطلعات المسافرين، وترتقي بمستويات الراحة وجودة الرحلة.

وأشارت إلى أن المدن التي تتمتع بمستويات مرتفعة من جودة الحياة والرفاهية تعد الأكثر ارتباطاً بالعالم، مؤكدة أن دور الاتحاد للطيران، بصفتها الناقل الوطني، يتمثل في ربط العالم بأبوظبي وتعزيز حضورها كوجهة عالمية، بما يسهم في جعل أبوظبي أقرب إلى مختلف دول العالم.

وأكدت أن مشاركة الاتحاد للطيران في معرض "ليفكس 2026" تبرز الدور المحوري الذي يضطلع به قطاع الطيران في تعزيز جودة الحياة، من خلال توسيع شبكة الربط الجوي وتوفير تجارب سفر متطورة، بما يدعم مكانة أبوظبي وجهة عالمية للسفر والاستثمار وجودة الحياة.