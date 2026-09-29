راشد بن حميد يثمّن تنفيذ 27 مبادرة للذكاء الاصطناعي في بلدية عجمان

عجمان في 29 سبتمبر/وام/ ثمّن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، جهود قطاعات وإدارات الدائرة التي تعمل على تنفيذ 27 مبادرة نوعية في مجال الذكاء الاصطناعي، في إطار مواكبة التوجهات الحكومية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة العمل الحكومي، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمجتمع، ورفع كفاءة العمليات والإجراءات.

وتنسجم هذه الجهود مع التوجه نحو تحقيق الريادة الحكومية من خلال المرونة والابتكار والكفاءة والتركيز على النتائج، وتتواءم مع الهدف الاستراتيجي للدائرة المتمثل في تطوير خدمات رقمية متكاملة تستجيب لاحتياجات المجتمع، وتعزز كفاءة الأداء وجودة تجربة المتعاملين.

تأتي هذه المبادرات انسجامًا مع إطلاق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي، وتماشيًا مع توجهات حكومة دولة الإمارات نحو توظيف نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد والأنظمة ذاتية التنفيذ والقيادة.

وتعزز هذه التوجهات جاهزية الجهات الحكومية لمتطلبات المستقبل، وتدعم بناء منظومة حكومية أكثر مرونة واستباقية وكفاءة.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد بالجهود التي تبذلها فرق العمل في مختلف قطاعات الدائرة لتحويل توجهات الذكاء الاصطناعي إلى مبادرات ومشاريع عملية تمس حياة أفراد المجتمع بصورة مباشرة.

وأكد أهمية مواصلة تطوير هذه المبادرات وتعزيز تكاملها، بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين، وتسريع إنجاز الخدمات، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

جاء ذلك خلال اجتماع الشيخ راشد بن حميد، بحضور سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، مع مديري القطاعات والإدارات حيث استعرضت فرق العمل مستجدات تنفيذ المبادرات وما تم إنجازه ضمن خطط العمل، ووجّه بمواصلة الجهود لاستكمال تنفيذ المبادرات بالكامل.

وفي قطاع الصحة العامة والبيئة، تتضمن المبادرات عددًا من الحلول الذكية التي تنفذها إدارة الصحة العامة وطورتها الكفاءات المؤهلة بالدائرة، وتشمل خدمة تسجيل الأغذية الذكية، لتكون خدمة رقمية ذكية لتسجيل وتصنيف المنتجات الغذائية وإنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة للأغذية المنتجة والمستوردة على مستوى الإمارة، بما يعزز كفاءة الرقابة والتفتيش الغذائي.

كما تشمل منصة استيراد وتصدير الغذاء، لتكون المنصة الأولى من نوعها على مستوى الدولة باعتبارها منصة حكومية ذكية متكاملة تضم 7 خدمات مترابطة للاستيراد والتصدير والإفراج الصحي.

وتتضمن المبادرات منصة التحليل الذكي لنتائج التفتيش والرقابة "نظام رقيب"، التي تعتمد أداة ذكاء اصطناعي لتحليل البيانات وتوفير مؤشرات ذكية عن الأنشطة والمخالفات، مع التنبؤ بالمخاطر المحتملة وتحديد أولويات التفتيش وتوجيه الموارد وفق مستويات المخاطر، لدعم الرقابة الاستباقية.

وتشمل أيضا مشروع المكافحة المتكاملة للآفات، الذي يعتمد منظومة ذكية لتحليل البيانات الخاصة برصد ومكافحة آفات الصحة العامة بشكل استباقي، باستخدام المصائد الذكية والرؤية الحاسوبية للتعرف على الآفات وقياس كثافتها.

ويعتمد المشروع على تحليل البيانات للتنبؤ بالبؤر عالية الخطورة وإنتاج خرائط للمخاطر وربطها بالدرون لتوجيه عمليات المكافحة.

وتنفذ إدارة المختبرات المركزية منصة "بصير" المساعد الذكي للمختبرات، التي تتيح الوصول بصورة أسرع إلى المعلومات المتعلقة بالمواصفات الفنية وإجراءات الفحوصات المعتمدة.

كما تنفذ الإدارة نظام إدارة المختبرات الذكية "LIMS"، بالتعاون مع شركة لاب فانتاج، ليشكل منصة ذكية متكاملة لأتمتة دورة العمل المخبرية، بدءًا من استلام العينات وصولًا إلى إصدار النتائج والتقارير وتحليل البيانات.

ويضم قطاع تطوير البنية التحتية مجموعة من المبادرات التي توظف الذكاء الاصطناعي في التخطيط الحضري والجيومكاني وتطوير الخدمات الميدانية.

وتنفذ إدارة نظم المعلومات المكانية مبادرة توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطوير التطبيقات الجيومكانية وتحليل البيانات، بالتعاون مع شركة Esri - GeoAI، لتوظيف منصات الذكاء الاصطناعي في تطوير التطبيقات الجيومكانية ونماذج التعلم الآلي، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتسريع إنجاز المشاريع وتحسين جودة المخرجات.

كما تنفذ الإدارة مبادرة توظيف الذكاء الاصطناعي في الدراسات الجيومكانية لسيناريوهات المدينة، بالتعاون مع شركة TerraLab وCarto، لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الجيومكانية وفق سيناريوهات محددة وعرض نتائجها على الخرائط، بما يسهم في تقليل مدة الإنجاز من 17 يوم عمل إلى 4 أيام عمل.

وتنفذ إدارة التخطيط والمساحة مبادرة "عدسة الذكاء الحضري"، بالتعاون مع شركة ESRI GEO AI، والهادفة إلى تحويل الخطة الحضرية لإمارة عجمان من وثيقة تقليدية إلى منظومة حضرية حية وذكية توظف الذكاء الاصطناعي الجغرافي والتوليدي والتحليلات ضمن حلقة ذكاء متكاملة.

وتسهم المبادرة في تسريع الإجراءات وتقليص زمن الموافقات من 21 يومًا إلى 3 أيام.

وتنفذ الإدارة أيضا مبادرة "التخطيط الذكي للأراضي"، بالتعاون مع شركة TESTFIT، بهدف تطوير آلية تخطيط الأراضي ورفع كفاءة استغلالها من خلال توليد ودراسة مخططات متعددة لتوزيع قطع الأراضي والمرافق، بما يقلص الإجراءات من 5 أيام إلى عدة ساعات.

فيما تعمل إدارة الطرق والبنية التحتية على توظيف الذكاء الاصطناعي في بوابة مناسيب البوابات، بالتعاون مع شركة Bently، وهي منصة ذكية لأتمتة إصدار شهادات مناسيب الأراضي للمشاريع الإنشائية من خلال قراءة وتحليل البيانات والمخططات.

وتسهم المنصة في تقليص زمن العملية من يوم واحد إلى عملية لحظية. قطاع الخدمات المساندة وفي قطاع الخدمات المساندة، تتكامل المبادرات لتشمل مجالات الموارد البشرية والمالية والمشتريات والاستثمار والخدمات العامة.

وتنفذ إدارة الموارد البشرية منصة "Recooty" للتوظيف بالذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع شركة Recooty، لتكون منصة رقمية ذكية لإدارة وأتمتة عمليات التوظيف، بما يسهم في تسريع دورة التوظيف وتنظيم ومتابعة مراحلها، بدءًا من استقبال وفرز طلبات المرشحين وصولًا إلى إدارة ومتابعة إجراءات اختيار الموارد المؤهلة.

فيما تطبق إدارة الشؤون المالية، بالتعاون مع شركة Replit، "مدقق الفواتير بالذكاء الاصطناعي"، للتدقيق الذكي على الفواتير الواردة من الموردين وملاك العهد النثرية باستخدام خاصية OCR لقراءة بيانات الفواتير والتأكد من استكمال جميع المتطلبات اللازمة للصرف، بما يتوافق مع سياسات وإجراءات النظام المالي الموحد لحكومة عجمان.

كما تنفذ إدارة العقود والمشتريات مبادرة "مناقصاتي"، الهادفة إلى أتمتة دورة المناقصات بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي، بداية من توليد الفكرة وإعداد وثيقة طلب العروض، مرورًا بتحليل العروض المقدمة، وصولًا إلى تقييمها واختيار العرض، بما يسهم في زيادة دقة وحوكمة التقييم.

وتنفذ إدارة الاستثمارات مبادرة "Intelligent Valuation AI"، بالتعاون مع شركة 1o solutions، بهدف تطوير آلية تقييم العقارات من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

ويجمع النظام بيانات السوق العقاري ويحللها تلقائيًا من مصادر ومنصات عقارية موثوقة، لإنتاج تقديرات دقيقة وحديثة لمتوسطات أسعار البيع والإيجار وفقًا للموقع ونوع العقار وخصائصه.

وتنفذ إدارة الخدمات العامة منصة الذكاء الاصطناعي المتقدمة "حصن"، بالتعاون مع شركة Scylla Computer Vision Systems FzeLLC، لتكون منظومة ذكية لأنظمة المراقبة الأمنية تستخدم تقنيات التحليل المرئي والذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأحداث وتحليل السلوكيات والتعرف على الأشخاص والمركبات وإصدار تنبيهات فورية، بما يعزز الأمن ويرفع كفاءة التشغيل.

وتعمل إدارة الخدمات الذكية على تنفيذ مشروع أنظمة مراقبة وإدارة وحوكمة وكلاء الذكاء الاصطناعي وأدواتها، بهدف إدارة دورة حياة الذكاء الاصطناعي ووكلائه من التطوير إلى الإطلاق، وأمنها وحوكمتها ودقة بياناتها.

ويعتمد المشروع على تطبيق نظام AI foundary ومواصفة الذكاء الاصطناعي ISO 42001 ومنظومة لرصد الأخطاء بشكل عام، وبشكل خاص ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.

كما تنفذ الإدارة مبادرة المساعد الذكي، وهي أداة تفاعلية تتيح للمستخدم اختيار مجال محدد، مثل القوانين والموارد البشرية والسياسات والمالية وبيانات الخدمات وغيرها، ليحال إلى وكيل متخصص يستخدم تقنية الاسترجاع المعزز بالتوليد "RAG" للإجابة ضمن ذلك المجال عبر استرجاع الوثائق والبيانات ذات الصلة.

وتسهم المبادرة في تسهيل الوصول إلى المعلومات وتقليل زمن البحث وتوفير معلومات موثوقة للمستخدم.

وفي مجال بناء القدرات وتمكين الكفاءات، ينفذ مركز عجمان X، بالتعاون مع شركة AI Brain، مبادرة "رحلة صناع الذكاء الاصطناعي"، التي تهدف إلى تنمية مهارات المشاركين وتعريفهم بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتشجيعهم على ابتكار حلول وتقنيات تخدم المستقبل.

وتعمل المبادرة على تأهيل موظفي الدائرة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال برنامج تدريبي متخصص لمدة 5 أيام بالتعاون مع جهات معتمدة عالميًا، يعقبه تحدٍ تطبيقي لمدة 15 يومًا لتطوير مشاريع أولية تعالج تحديات حقيقية داخل الدائرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتختتم المبادرة بعرض المشاريع أمام لجنة تقييم متخصصة وتكريم أفضل خمسة مشاريع تطبيقية، بما يسهم في تعزيز ثقافة الابتكار وتحويل المعرفة إلى حلول عملية ذات أثر مؤسسي.

وفي قطاع الاستراتيجية وسعادة المتعاملين، تنفذ إدارة مراكز الخدمة منظومة التنبؤ الذكي، التي تعتمد على تحليل البيانات التشغيلية والتاريخية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية، بهدف التنبؤ بأوقات الذروة وضغط المعاملات ومتوسط مدة الانتظار في مراكز الخدمة والقنوات الرقمية.

كما تحلل المنظومة أنماط حركة المتعاملين لتقديم توصيات استباقية تدعم تحسين كفاءة التشغيل ورفع جودة تجربة المتعاملين، وتمكّن أصحاب القرار من اتخاذ قرارات تشغيلية ذكية بشكل لحظي.

وتنفذ الإدارة مبادرة "المرشد الذكي 360"، بالتعاون مع شركة Core 42 وTAKELEAP، لتقديم تجربة خدمة متكاملة للمتعاملين بالصوت والصورة، من خلال استقبالهم والإجابة عن استفساراتهم وشرح خطوات الخدمات والإجراءات بشكل مبسط وتفاعلي، ليكون دليل خدمة رقميًا ذكيًا داخل مراكز الخدمة أو عبر القنوات الرقمية.

وتنفذ إدارة الاتصال والمجتمع منصة "بلدية عجمان AM Hub"، لتكون بوابة لموظفي الدائرة للتفاعل والوصول إلى جميع السياسات ومقالات المعرفة المؤسسية، وتوحيد سير عمل إنشاء المعرفة واعتمادها ونشرها بسلاسة.

وتنفذ الإدارة أيضا مبادرة نظام إدارة علاقات المتعاملين "CRM" المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع شركة Exceed لتحليل البيانات والأتمتة الذكية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الشكاوى والبلاغات والاقتراحات، وتحسين تجربة المتعاملين وتسريع إجراءات المعالجة والاستجابة ودعم متخذي القرار بمؤشرات وتقارير تنبؤية ولوحات تحكم ذكية.

وتنفذ الإدارة كذلك مبادرة منصة الذكاء الاصطناعي للإعلام والسمعة المؤسسية، بالتعاون مع شركة talk walker وشركة spica، بهدف الرصد الإعلامي والرقمي اللحظي، وتحليل النبرة والاتجاهات، وقياس السمعة.

وطوّر قطاع التنظيم الإيجاري منصة "تبيان"، بالتعاون مع شركة Core42، لتكون محركًا متكاملًا للمعرفة والتحليل القانوني في القطاع الإيجاري.

وتخدم المنصة الجمهور من خلال تقديم الاستشارات القانونية المرتبطة بالمنازعات الإيجارية، فيما تستخدم داخليًا لتحليل الدعاوى ودعم أعمال قسم إدارة الدعوى ومساندة فريق العمل في دراسة الملفات والوصول إلى المعلومات ذات الصلة بصورة أسرع وأكثر دقة.

وتتوزع المبادرات لتشمل جميع قطاعات الدائرة، حيث تنفذ إدارة الشؤون القانونية منصة قانونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتكون منصة رقمية ذكية تهدف إلى تطوير منظومة العمل القانوني، وتضم مصادر المعرفة والمعالجة الذكية والمخرج الموثوق والمتوائم مع التشريعات والأنظمة واللوائح والتعاميم.

كما ينفذ مكتب إدارة المشاريع وتطوير الأعمال منصة إدارة المحافظ والبرامج والمشاريع المؤسسية الذكية 360، لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة المشاريع والعمليات، بالتعاون مع شركة أم & جي تكنولوجيز ليمتد "ذ.م.م".

وتعكس المبادرات الـ 27 تكامل جهود قطاعات وإدارات دائرة البلدية والتخطيط عجمان في توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير منظومة العمل الحكومي وتحويل التقنيات الحديثة إلى حلول عملية ذات أثر ملموس على المجتمع، بما يدعم توجهات إمارة عجمان نحو بناء منظومة حكومية أكثر ذكاءً واستباقية، ويعزز جودة الحياة وكفاءة الخدمات.